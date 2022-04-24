تكريم 315 حافظًا للقرآن الكريم في كفرالشيخ | صور

نظمت جمعية السرايا الخيرية بكفرالشيخ، الحفل السنوي لمسابقة حفظ القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والذي أقيم بمنزل الأستاذ عوض عبد الغني نصار، وبحضور الدكتور صفوت محمد عمارة، من علماء الأزهر الشريف، والأستاذ عاطف شلبي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وكوكبة من أئمة وزارة الأوقاف محفظين ومحكمين للمسابقة، وأعضاء مجلس الإدارة، وجمع غفير من أهالي قرية السرايا.

تم خلال الحفل تكريم عدد 315 حافظًا للقرآن الكريم مقسمين إلى سبعة مستويات، ففي المستوى الأول لحفظ القرأن الكريم كاملًا تم تكريم عدد 8 من الحفظة، وفي المستوى الثاني لحفظ ثلاثة أرباع القرآن تم تكريم عدد 6 من الحفظة، وفي المستوى الثالث لحفظ نصف القرآن تم تكريم عدد 12 من الحفظة، وفي المستوى الرابع لحفظ ربع القرآن تم تكريم عدد 25 من الحفظة، وفي المستوى الخامس لحفظ أربعة أجزاء تم تكريم عدد 59 من الحفظة، وفي المستوى السادس لحفظ جزئين تم تكريم عدد 67 من الحفظة، وفي المستوى السابع أقل من جزئين تم تكريم عدد 138 حافظًا وحافظة لكتاب الله، وتم تكريم الفائزين في المسابقة، ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير تكريمًا لهم.

أشار الدكتور صفوت عمارة في كلمته إلى أن القرآن ما نزل على شيءٍ إلَّا وزاده تشريفًا وتعظيمًا، فنزل على الأمة المحمدية فصارت خير الأمم، ونزل على نبينا محمد فصار أفضل الأنبياء والمرسلين، ونزل فى شهر رمضان فصار أفضل الشهور، ونزل في ليلة القدر فصارت أفضل ليالي العام، وأعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المسابقة وفخره بتكريم أبناء مسقط رأسه المتميزين من حفظة القرآن الكريم.

كما تم خلال الحفل تكريم عدد 160 متسابق في مسابقة الحديث النبوي الشريف، كما تم تكريم نحو 20 من المحفظين والمحكمين للمسابقة ومنظميها وروادها الأوائل والشيوخ الكبار والراحلين الذين وهبوا حياتهم لخدمة الدين وتحفيظ القرأن الكريم.

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