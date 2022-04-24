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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشن حملة لإزالة الإشغالات بالمزلقان الوسطاني.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات بالمزلقان الوسطاني وشارع البلدية وشارع جيهان، ووجه باستمرار حملات إزالة الإشغالات من الشوارع والطرق التي تعوق سير المواطنين.
 

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وتمت إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق ووجه محافظ كفر الشيخ بتخصص نوبتجيات لمتابعة إزالة الإشغالات والحد منها.
 

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الطريق حق للمواطنين وأنه لن يسمح بالتعدي على الشوارع التي تعيق الحركة المرورية وحركة سير المواطنين، مؤكدا أن المحافظة حريصة على الظهور بالمظهر الحضاري والقضاء على الزحام والعشوائيات.

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