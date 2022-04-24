محمد صلاح يصنع وروبرتسون يسجل.. ليفربول يتقدم علي إيفرتون بالهدف الأول

تقدم فريق ليفربول علي منافسه ايفرتون بالهدف الأول في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل هدف ليفربول روبرتسون بعد عرضية متقنة من محمد صلاح في الدقيقة 63 من عمر اللقاء .

واستحوذ فريق ليفربول على الكرة بشكل كامل، حيث وصلت النسبة الي 85 % مقابل 15 % فقط لـ إيفرتون.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط : فابينيو - كيتا - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم : جوتا - محمد صلاح - ساديو ماني

قبل إحتساب نقاط المباراة الجارية ، يحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 80 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ 17 بـ 29 نقطة.