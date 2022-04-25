كيف تقوم الحائض ليلة القدر ؟..5 عبادات يمكن أن تؤديها بدون وضوء

كيف تقوم الحائض ليلة القدر ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء وأجابت قائلة: " لله تعالى حكمته في كلّ شيءٍ، ولا يقضي أمرًا إلّا لحكمةٍ بالغةٍ، وقد كتب الله على النساء الحيض، ويكون الحيض أحيانًا في أيّام رمضان وما على النساء في ذلك إلّا التسليم لإرادة الله، واليقين بأنّه ألطف وأرحم بهن من حرصهن على أنفسهن، كما أنّ الله يكتب أجر الأعمال الصالحة في حال وجود عذرٍ لدى العبد، والمرأة تكون معذورةً في حال الحيض، وهو أمرٌ ليس بيدها واختيارها.



كيف تقوم الحائض ليلة القدر ؟ .. إن الله تعالى يكتب ثواب الأعمال التي يعزم المرء على القيام بها ثمّ منعه مانعٌ عن أدائها، قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (مَن سألَ اللَّهَ الشَّهادةَ بِصِدقٍ من قلبِهِ، بلَّغَهُ اللَّهُ مَنازلَ الشُّهداءِ، وإن ماتَ على فراشِهِ)، فإن كانت لدى المرأة نيّةٌ وعزيمةٌ صادقةٌ على العمل الصالح في رمضان لن يضيّعها الله.

العبادات التي تفعلها الحائض فى ليلة القدر

1)ذكر الله

2) الاستغفار

3) الصلاة على النبي

4) التسبيح

5) الإكثار من دعاء ((اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فأعفُ عنا))

العبادات التي تفعلها الحائض في ليلة القدر

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة القيام أفضل ما يقوم به العبد من العبادات في ليلة القدر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه).

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية فى إجابته عن سؤال «ماذا يمكن للحائض أن تفعل في ليلة القدر؟ هل يمكنها أن تزيد من حسناتها بانشغالها بالعبادة؟»، أن الحائض تفعل جميع العبادات إلا الصلاة والصيام والطواف بالكعبة والاعتكاف في المسجد، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحيي الليل في العشر الأواخر من رمضان ، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.

وأشار الى أنه إذا كانت المرأة حائضًا فهى ممنوعة من الصلاة ، فإنه يمكنها إحياء الليل بطاعات أخرى غير الصلاة مثل قراءة القرآن والذكر من تسبيح وتهليل وتحميد وما أشبه ذلك ، فتكثر من قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم ونحو ذلك ومن الاستغفار: فتكثر من قول (استغفر الله)، ومن الدعاء: فتكثر من دعاء الله تعالى وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، فإن الدعاء من أفضل العبادات ، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (الدعاء هو العبادة)، فيمكن للحائض أن تقوم بهذه العبادات وغيرها في ليلة القدر.

والمرأة الحائض تمنع من الصلاة والصيام ودخول المسجد، ولكنّ هناك العديد من الأعمال التي باستطاعتها أن تقوم بهافتستطيع الحائض ذكر الله بالتسبيح، والتهليل، والحمد، والتكبير، وتستطيع الدعاء لله، ومن الدعاء في رمضان قول: (اللهم إنّك عفوٌ تحبّ العفو فاعف عنّي)، فعن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: (يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إن وافقتُ ليلةَ القدرِ ما أدعو؟ قالَ: تقولينَ اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي)، وتجوز لها قراءة القرآن الكريم على مذهب الإمام مالك، وهو ما اختاره جماعةٌ من العلماء؛ كابن تيمية، على ألّا تمسّه إلّا بحائلٍ، كأن تلبس قفّازاتٍ أو أن تقرأه من الأجهزة الإلكترونيّة أو من مصاحفٍ تحتوي على تفسيرٍ لآيات القرآن الكريم.

كيف تقوم الحائض ليلة القدر ؟ .. ويمكن للحائض أيضًا قراءة الكتب النافعة والتي تعمل على زيادة العلم والإيمان وخصوصًا الكتب الدينيّة، كما أن بإمكانها أداء الصدقة أو صلة الأرحام أو زيارة المرضى، وتحضير طعام الإفطار للصائمين، والاستعداد للعيد بتحضير أمورٍ جالبةٍ للفرح واحتساب الأجر في كلّ ذلك، وبإمكانها الإكثار من التوبة والاستغفار والندم على السيّئات، ولا يجوز للمرأة الحائض أن تتكلّف بأن تصوم أو تصلّي؛ فذلك منهيٌّ عنه ويعتبر من الإحداث في الدين؛ لأنّه مخالفٌ لسنّة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فلتعزم المرأة ولتجتهد.

كيف تقوم الحائض ليلة القدر ؟ قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة إذا كانت حائضا فى رمضان لها ان تفعل من العبادات ما عدا الصلاة.

وأضاف "فخر" خلال فتوى مسجلة له، أن تلاوة القرآن للحائض فيها خلاف بين الفقهاء فقال الجمهور إنه ليس للحائض مس المصحف ولا قراءة القرآن، ولكن المالكية يقولون إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن ولكن من الأفضل أن نأخذ برأى الجمهور.

وأشار إلى أنه إذا ما امتنعت عن قراءة القرآن لوجود هذا العذر أن تستمع الى القرآن تلاوة ولها ان تتعبد الى الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وتشغل نفسها بذكر الله، فذكر الله مع التزامها بعدم قراءة القرآن رغم تعلق قلبها بقراءة القرآن فلولا هذا العذر لها به ثواب وأجر عظيم عند الله.

وقدمت دار الإفتاء المصرية، 7 نصائح للمرأة الحائض فى شهر رمضان، أولها أن المرأة تحصل على ثوابها كاملا أثناء الحيض على نية الصلاة والصوم، وأن الحيض لا يمنعها من ذكر الله فعليها المحافظة على الذكر أثناء الحيض، كما أنها من الممكن أن تقوم بعمل خيرى كبير كتحضير الإفطار أو السحور للمحتاجين.

وأضافت دار الإفتاء، أن الحيض لا يقلل منزلة المرأة عند الله فوالله لما تجددت دماؤها ولما كان الحمل ولما استمرت البشرية، وعليها أن تحرص على الدعاء فهو يرفع إلى الله ولا يمنعه توقف الصلاة أو الصوم، وأن الله كلف المرأة بأعظم مهمة وهى استمرار البشرية والحيض تجديد لجسدها، كما أن مقامها عند الله كامرأة، كبير، فإذا كان الله كلف الرجال بالجهاد فقد كلفها بالحمل والولادة لتستمر البشرية.