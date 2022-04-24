مسابقات دينية وقوافل طبية.. فعاليات وأنشطة مستقبل وطن الخدمية في المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وساءل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

محافظة الشرقية

نظمت أمانة مركز ديرب نجم، المسابقة الدينية لحفظة القرآن الكريم، في قرية صافور، على 5 مستويات، شملت مستوى جزء واحد وخمس أجزاء وعشرة أجزاء وعشرون جزءا ومستوي القرآن كاملاً، بمشاركة متسابقين ومتسابقات من مختلف الفئات العمرية، حيث اشترك في هذه المسابقة أكثر من 500 متسابق بداية أعمارهم من 4 سنوات حتى عشرون عاماً، وشهدت ختام المسابقة تكريم الفائزين بجوائز مالية قيمة وشهادات تقدير لجميع المستويات، بحضور وإشراف نخبة من مشايخ مديرية الأوقاف، وعلماء من الأزهر الشريف.

محافظة الغربية

نظمت أمانة الصحة بالمحافظة، أكبر قافلة طبية شاملة جميع التخصصات لإجراء الكشف علي غير القادرين وتوزيع الأدوية بالمجان، في مركز سمنود، بالتعاون مع مستشفى الواحة التخصصي، وشملت التخصصات الـ19 الأتي، باطنة، عيون، اسنان، تحاليل، صدر، أشعة، أنف واذن، جلدية، نسا وتوليد، تغذية، مسالك بولية، عظام، قلب، جراحة عامة، مقاييس نفسية، مخ وأعصاب، علاج طبيعي، جراحة أورام، أطفال، صيدلية، كما شاركت في القافلة عدداً من المراكز المتخصصة في الأشعة "مركزين"، ومركز بصريات بخصومات خاصة للمرضي، وعدداً من شركات الأدوية، حيث تم توقيع الكشف علي 1463 حالة، وصرف 642 روشته علاج.

محافظة قنا

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن بدء اختبارات مسابقة حفظة القرآن الكريم بمختلف المحافظة تحت إشراف مديرية أوقاف قنا لتكريم 40 حافظا وحافظة لكتاب الله في نهاية شهر رمضان المبارك، وسط مشاركة واسعة من جميع الأعمار على المستويات الأربع للمسابقة، وهناك متابعة دائمة لمراحل الاختبارات التي تقع تحت الإشراف الكامل للمشايخ مديرية الأوقاف بالمحافظة، حيث تم إعداد قاعدة بيانات كاملة لجميع المشاركين في مستويات المسابقة الأربعة لجميع مراكز المحافظة العشر.

محافظة الجيزة

قامت أمانة الإعلام بالمحافظة، بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في قري مركز كرادسة، والتي وفرتها نائبة الدائرة، حيث تم توزيع وجبات الإفطار على الصائمين المارة في الشوارع والطرق العامة داخل المركز والأسر الأولي بالرعاية، أثناء اذان المغرب، ومن جانبها، انتهت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم في السادس من أكتوبر، والتي تنظمها الأمانة وسط أجواء رمضانية ممتعة، وتمت إقامة الجولة الأولى من مباريات الدورة الرمضانية في حدائق أكتوبر على ملعب نادى النرجس بمساكن دهشور.

وفي إطار آخر، نظمت أمانة مركز البدرشين، ندوة دينية حول فضل العشر الأواخر من رمضان، بمشاركة أمين عام لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وتم خلال الندوة مناقشة فضل العشر الأواخر من رمضان وزكاة الفطر وفي نهاية الندوة تم فتح حلقة نقاشية وباب الحوار تم من خلالها توضيح كافة الاسئلة المطروحة من الحضور، كما شهدت قرية ميت رهينة بمركز البدرشين افتتاح المعرض رقم 57 للأسرة المصرية، لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات الأسرة المصرية خاصة مع قرب حلول عيد الفطر، ومن جانب أخر، شهدت مباراة دورة أمانة قسم إمبابة، منافسة قوية لتحديد الفريق المشارك في المباراة النهائية، وأسفرت المباراة عن فوز فريق طابا بركلات الترجيح علي فريق شباب الجزيرة بنتيجة 4/2 بعد التعادل في الوقت الأصلي بثلاثة أهداف لكلاً منهما، وفي السياق ذاته، تستمر أمانة مركز الوراق في توزيع الوجبات علي الصائمين، حيث أعدت وجهزت 120 وجبة إفطار لتوزيعهم علي الأسر الأكثر احتياجاً.

محافظة القاهرة

نظمت أمانة مدينة الشروق، حفل إفطار للأيتام، بمشاركة 150 يتيم بمدينة الشروق، لبث روح المحبة وإضفاء المشاعر الطيبة لدى الأيتام في هذه الأيام المباركة وإشعارهم باحتفاء الحزب بهم، وتم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال عبارة عن ملابس العيد بعد مشاركتهم حفل الإفطار الجماعي، وعبر الأيتام المشاركين في الحفل عن سعادتهم بهذا اليوم الجميل، والذي ترك عظيم الأثر لديهم لما لاقوه من حفاوة واستقبال، وفي نفس الإطار، علي هامش فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم في مدينة الشروق، نجح فريق منتخب رحيل في الفوز ببطولة كأس التعاون، بعد مباراة مثيرة انتهت بفوزه بنتيجة 7 أهداف مقابل هدفين لفريق الكابيتانو وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير، بينما اقتنص فريق العاصمة المركز الثالث عقب انسحاب فريق ريال مدريد من المباراة.

محافظة الوادي الجديد

وزعت أمانة مركز الداخلة، 159 وجبة إفطار على الصائمين فى قرية أسمنت التابعة للمركز من خلال مطبخ ثابت لتجهيز الوجبات الطازجة والساخنة، وتوزيعها على الصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجًا بالمركز وقراه.

محافظة البحر الأحمر

واصلت أمانة مدينة الغردقة، أنشطته وفعالياته الخدمية للمواطنين بالمدينة، حيث بدأت أعضاء الأمانة بالتوسع في توزيع كراتين مساعدات المواد الغذائية العينية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاَ بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وفي إطار دعم ومساندة الدولة ضد جشع التجار، وجاءت توزيع المساعدات هذا العام تضاعف عدة مرات عن السابق من الاعوام الماضية.

محافظة أسيوط

افتتحت أمانة مركز منفلوط، معرضاً لبيع الملابس الجاهزة وجميع مستلزمات البيت المصري وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة، المقام في شارع العشرين بجوار موقف الحواتكة، ويضم المعرض ملابس اطفال ورجال ونساء وألعاب اطفال وخردوات وادوت منزلية، لافتاً إلى أنه يتم بيع هذه السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بخصم 50% عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.

محافظة أسوان

تواصلت أمانة مركز بندر أسوان، انطلاق مبادرتها المتجددة، "ضد الغلاء"، وذلك السعي الدؤوب لمواجهة ارتفاع الأسعار وانحيازا إلى المواطن، حيث أعدت الأمانة فعالية لمواجهة ارتفاع اسعار اللحوم وذلك من خلال إعداد شوادر في كافة أنحاء المحافظة لتقديم اللحوم البلدية الحمراء بسعر مائة جنيه للكيلو، كما أن هذه اللحوم تخضع لإشراف طبي بيطري يضمن تقديم سلعة صحية جيدة.

محافظة سوهاج

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، مسابقتها الدينية السنوية الكبرى فى حفظ القرآن الكريم بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بعنوان "أشراف أمتى حملة كتاب الله"، وذلك ضمن أنشطتها المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم، حيث تجري التصفيات الأولية داخل مقرات الحزب بمراكز المحافظة المختلفة، بمشاركة حتى الآن أكثر من 1500 حافظ وحافظه لكتاب الله عز وجل، من مختلف مراكز وقرى محافظة سوهاج، كما تمت التصفية النهائية داخل المقر الرئيسي لحزب، والمسابقة تشمل ثلاثة أفرع، الفرع الأول القرآن الكريم كاملاً، والفرع الثاني نصف القرآن، والفرع الثالث ربع القرآن، ويتم اختبار وتقيم المتسابقين من قبل لجنة تحكيم موقرة تم ترشيحها من قبل نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم.

محافظة جنوب سيناء

تفتتح أمانة مدينة، معرض أهل الخير، لبيع الملابس الجاهزة، بأسعار مخفضة، اليوم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في مبني الشئون الاجتماعية بالسوق التجاري بالقاعة الداخلية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام كاملين، استعدادً للعيد.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.