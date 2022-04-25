أبرز لقطات محمد ثروت مع رامز جلال.. الصبح مخرج وبالليل نجار

حل الفنان محمد ثروت ضيفا اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم الفنان رامز جلال، المُذاع على قناة "إم بي سي مصر".

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز اللقطات:



رامز جلال ساخرا من محمد ثروت: الصبح مخرج وبالليل نجار

وسخر رامز كعادته من الضيف، قائلا:"لا بس لبس بلياتشو، جاي ينقط في فرح، نضارة مخلياه شبه الباندا، شغال الصبح مخرج وبالليل نجار.

مواجهة كوميدية بين محمد ثروت وفان دام في رامز موفي ستار.. فيديو

وحدثت مواجهة كوميدية بين الفنان محمد ثروت والنجم العالمي وفان دام، حيث وقعت محادثة بين النجمين بطريقة كوميدية أثناء تمثيل المشهد.

رامز جلال: محمد ثروت كوميديان مرطرط

وسخر رامز كعادته من الضيف، قائلا: “ معانا ومعاكم الكوميديان المرطرط”.

وعند دخوله الكرفان قال رامز: خرتيت دخل الكرفان، ده قاعد في حمام بلدي، جسمه جسم ترسة.

صراخ محمد ثروت في سيارة رامز موفي ستار.. فيديو

ودخل الفنان محمد ثروت في نوبة من الصراخ المتواصل ، وحالة من الرعب الشديد، أثناء تنفيذ مقلب رامز جلال.



زعيم الفخدة الضاني.. رامز جلال يسخر من محمد ثروت

وسخر رامز كعادته من الضيف، قائلا:"صلعة مش مساعداك، الجاكيت مع التيشرت والبنطلون مثال لعدم التناسق، خرتيت دخل الكرافان، خاتم طبالين في إيده وجسم ترسه، وبعد ما لبس الباروكة بقى زعيم الفخدة الضاني".

رامز جلال ساخرا من محمد ثروت: لابس بلياتشو وجاي ينقط في فرح

وسخر رامز كعادته من الضيف، قائلا: "لا بس لبس بلياتشو، جاي ينقط في فرح، نضارة مخلياه شبه الباندا، شغال الصبح مخرج وبالليل نجار".

محمد ثروت يهدد رامز جلال بعد اكتشاف المقلب: هسجنك قريب| فيديو

وعقب اكتشاف الفنان محمد ثروت المقلب، انهال بالضرب على رامز مرددا: "أنا هسجنك قريب.. كل دا وتماسيح وفان دام يا صيع يا صيع".