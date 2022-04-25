عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز لقطات محمد ثروت مع رامز جلال.. الصبح مخرج وبالليل نجار

رامز موفي ستار
رامز موفي ستار

حل الفنان محمد ثروت ضيفا اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم الفنان رامز جلال، المُذاع على قناة "إم بي سي مصر".

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز اللقطات:


رامز جلال ساخرا من محمد ثروت: الصبح مخرج وبالليل نجار
وسخر رامز كعادته من الضيف، قائلا:"لا بس لبس بلياتشو، جاي ينقط في فرح، نضارة مخلياه شبه الباندا، شغال الصبح مخرج وبالليل نجار.

 

مواجهة كوميدية بين محمد ثروت وفان دام في رامز موفي ستار.. فيديو
وحدثت مواجهة كوميدية بين الفنان محمد ثروت والنجم العالمي وفان دام، حيث وقعت محادثة بين النجمين بطريقة كوميدية أثناء تمثيل المشهد.

 

رامز جلال: محمد ثروت كوميديان مرطرط
وسخر رامز كعادته من الضيف، قائلا: “ معانا ومعاكم الكوميديان المرطرط”.

وعند دخوله الكرفان قال رامز: خرتيت دخل الكرفان، ده قاعد في حمام بلدي، جسمه جسم ترسة.

 

صراخ محمد ثروت في سيارة رامز موفي ستار.. فيديو
ودخل الفنان محمد ثروت في نوبة من الصراخ المتواصل ، وحالة من الرعب الشديد، أثناء تنفيذ مقلب رامز جلال.


زعيم الفخدة الضاني.. رامز جلال يسخر من محمد ثروت
وسخر رامز كعادته من الضيف، قائلا:"صلعة مش مساعداك، الجاكيت مع التيشرت والبنطلون مثال لعدم التناسق، خرتيت دخل الكرافان، خاتم طبالين في إيده وجسم ترسه، وبعد ما لبس الباروكة بقى زعيم الفخدة الضاني".

 

رامز جلال ساخرا من محمد ثروت: لابس بلياتشو وجاي ينقط في فرح
وسخر رامز كعادته من الضيف، قائلا: "لا بس لبس بلياتشو، جاي ينقط في فرح، نضارة مخلياه شبه الباندا، شغال الصبح مخرج وبالليل نجار".

 

محمد ثروت يهدد رامز جلال بعد اكتشاف المقلب: هسجنك قريب| فيديو
وعقب اكتشاف الفنان محمد ثروت المقلب، انهال بالضرب على رامز مرددا: "أنا هسجنك قريب.. كل دا وتماسيح وفان دام يا صيع يا صيع".

 

 

 

الفنان رامز جلال الفنان محمد ثروت محمد ثروت برنامج رامز موفى ستار رامز موفي ستار برنامج رامز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

عمرو أديب: شكلها سيء إن تبقى في لجان تفتيش بتدخل تفض الصلاة.. فيديو

رهان على 150 جنيها يتسبب بتغريم صاحبه «نصف مليون» ووفاة مواطن بالبحيرة

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

جشع التجار يجعل حلم شراء سيارة جديدة اقرب للمستحيلات .. تفاصيل

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

«هو اللي مراته منكدة عليه هيدخل الجنة؟».. رد قوي من مبروك عطية | فيديو

ترشيحاتنا

كيف تقوم الحائض ليلة القدر ؟..5 عبادات يمكن أن تؤديها بدون وضوء

تسليم الفريق الفائز من الشباب والفتيات كأس بطولة دوري الجامعات 

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

أكسيوس يكشف تفاصيل اجتماع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران

خلاف وجهات النظر مع شاهين.. كيف تسببت نزوة في طلاق علي بدرخان والسندريلا؟

سيد عبد الحفيظ: وفاق سطيف منافس قوي.. والتواجد على منصات التتويج يتطلب اللعب بطريقة دفاعية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحاسيس صعبة.. ماذا قال بدر بانون عقب فوز الأهلي على الرجاء المغربي؟

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ