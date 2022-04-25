«الإحصاء»: منح 508 براءة اختراع مصرى عام 2021

منح مكتب البراءات المصري 508 براءة اختراع عام 2021 منها (63) للمـــصريين بنسـبة 12.4٪،(445) للأجـــانب بنسبــة 87.6 ٪ من الإجمالي، مقــابل ( 495) براءة عام 2020 منهم (65) للمصريين بنسبة 13,1% ، (430) للأجانب بنسبة 86,9% بزيادة قدرها 2,6%.



جاء ذلك وفقا لبيانات إحصائية صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية عام 2021 ( 28448) طلب مقابل (18735) طلباً عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 51,8٪، جاء ذلك وفقا لبيانات إحصائية صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



ووفقا للبيانات الإحصائية: بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة عــام 2021 عدد (10997) علامة تجـــارية ،منهم (7703) مصر، (3294) باقي الجنسيات ، مقابل (8324) علامة تجارية عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32 ٪.

يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للملكية الفكرية يوم 26 ابـريل من كل عام، والذي أقرته الـدول الأعضـاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبــو ) عام 2000 لتعزيز الوعي العام بدور الملكيـة الفكرية والاحتفاء بمساهمات المبتكرين والمبـدعين لتنمية المجتمعات تحت شعار «الابتكار من أجل مستقبل أفضل».



ارتفاع طلبات البراءات الدولية

وارتفع عدد طلبات البراءات الدولية المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات (معاهدة البراءات) التي تديرها الويبــو، بنسبة 0.9% في عام 2021 ليصل إلى (277,500) طلب .