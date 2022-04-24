بعد فوزه بانتخابات رئاسة فرنسا .. ماكرون: ولايتى الثانية لن تكون استمرارا للأولى

خاطب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنصاره وسط حشد جماهيري أمام برج إيفل مساء الأحد، عقب نجاحه في الفوز بفترة رئاسة ثانية.

وقال ماكرون "بعد خمس سنوات من الأوقات السعيدة والصعبة في بعض الأحيان ، اختارني معظمكم اليوم لتمثيل الجمهورية على مدى السنوات الخمس المقبلة".

وفي حديثه إلى العديد من الأشخاص الذين اختاروه فقط لتجنب فوز زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ، وعد بأخذ دعمهم على محمل الجد.

ووعد بأن يكون "رئيسًا للفرنسيين جميعًا" وأن ولايته الثانية "لن تكون استمرارًا لولايته السابقة".

وكما تحدث ماكرون مع أولئك الذين امتنعوا عن التصويت - وخاصة من أنصار المرشح الاشتراكي جان لوك ميلينشون - الذي احتل المركز الثالث بقوة في الجولة الأولى.

قال ماكرون: "صمتهم يعني أنهم رفضوا الاختيار وعلينا أن نأخذ ذلك في الحسبان".

وفي اعترافه بالمعركة الانتخابية المريرة في بعض الأحيان ضد المرشحة الشعبوية ماريان لوبان، قدم رسالة وحدة تقول: "نحن بحاجة إلى أن نكون متحدين لأن لدينا الكثير من الانقسامات والشكوك".

وقال ماكرون: “صوّت العديد من مواطنينا لي ليس من أجل دعم أفكاري ولكن لعرقلة أفكار اليمين المتطرف” مضيفا "أريد أن أشكرهم وأعلم أن لدي واجب تجاههم في السنوات القادمة".

كما وعد الرئيس الفرنسي بمواصلة "العمل من أجل مجتمع أكثر عدلاً ومساواة". وتابع قائلا "من أجل القيام بذلك نحتاج إلى أن نكون ملتزمين وطموحين".

وهناك الكثير حول سياسة ماكرون الخارجية - على الأقل فيما يتعلق بأوروبا - وهذا إيجابي وجدير بالثناء ، بدءًا من صدق دفاعه الحازم والقوي عن الاتحاد الأوروبي، والتعددية، والتعاون الدولي.

ولكن عاد الفرنسيون إلى الشرق الأوسط - أو على الأقل يبدو الأمر كذلك، ومع كل الحديث هذه الأيام عن روسيا أو الصين التي تملأ المساحة في الشرق الأوسط التي يُزعم أن الولايات المتحدة قد أخلتها ، تقدم فرنسا الآن محاولة لتكون جزءًا من المحادثة.

ووضح توجه ماكرون الى الشرق الاوسط حينما زار لبنان مرتين وحضر إلى بغداد لعقد اجتماعات مع الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

كما عزز ماكرون الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة ، ونشر وحدات بحرية بما في ذلك حاملة طائرات هليكوبتر وفرقاطة في شرق البحر المتوسط.

ورسميا ، صدرت أوامر لهذه التحركات لدعم الإغاثة في لبنان بعد انفجار الميناء المدمر في بيروت في 4 أغسطس، وهذا لا يفسر وصول القوات والطائرات الفرنسية إلى جزيرة كريت اليونانية أو الطائرتين النفاثتين اللتين ظهرتا في قبرص. قدمت الوحدات البحرية على وجه الخصوص عرضًا للارتباط بالبحرية اليونانية وإجراء التدريبات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فورين بوليسي

وذكر التقرير أنه لطالما حافظ صانعو السياسة الفرنسيون على الوهم القائل بأن فرنسا لا تزال قوة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، وإنهم يبيعون بعض الأسلحة باهظة الثمن لمجموعة متنوعة من البلدان ، وانضموا إلى الأمريكيين والبريطانيين في مجموعة متنوعة من العمليات العسكرية (وإن لم تكن عملية حرية العراق) ، كما يشاركون في عمليات مكافحة الإرهاب ، خاصة في شمال إفريقيا.

وبين الحين والآخر ، يعلن الرئيس فرنسي عن تصميمه على إيجاد حل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ولكن تلك الجهود تميل إلى التلاشي حتى قبل أن تبدأ الدورة الإخبارية التالية.

والآن يبدو أن الفرنسيين أكثر جدية بشأن دورهم في هذه المناطق المترابطة.

ويدعي ماكرون أن فرنسا مستعدة لممارسة القوة لتحقيق النظام والاستقرار في المنطقة لاسيما بعد ازمة الحرب في اوكرانيا

وكان إيمانويل ماكرون يعول على فترة رئاسة فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي-خلال الأشهر الست الأولى من عام 2022- كركن أساسي من حملته الانتخابية للرئاسيات للتسويق لنجاحه خلال فترة رئاسته لفرنسا في فتح مجالات أوسع للسياسة الخارجية الفرنسية. ولذا جاء برنامج فرنسا في رئاسة الاتحاد الأوروبي طموحاً للغاية، ولكن اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا غير من الأولويات وخلط الأوراق وأصبح ماكرون يواجه باتهامات الفشل في وقف الحرب بل واتهامات التودد إلى بوتين على حساب أمن أوروبا واستقرارها.

ولم يضيع ماكرون فرصة للانخراط في شئون الشرق الأوسط؛ منذ توليه الرئاسة، اذ اجرى العديد من الزيارات لدول المنطقة كما اعلن “مواقف باريس القوية” بشأن الصراعات الدائرة في المنطقة والاشتراك في جهود الوساطة ضمن عدة ملفات ساخنة

ويرى الرئيس الفرنسي وادارته أن سياسة فرنسا كانت قد شهدت بعض الانسحاب من الشرق الأوسط في السنوات الماضية وكان لابد من تعويض هذا الانسحاب باندماج أكبر يترجم إلى مكاسب تنعكس على الشراكة الفرنسية مع دول المنطقة في مختلف المجالات

منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، سعى نيكولا ساركوزي ، أحد أسلاف ماكرون ، بشغف إلى تدخل عسكري دولي لإسقاط الزعيم الليبي معمر القذافي. لم يكن الرئيس الفرنسي آنذاك من دعاة تغيير النظام من أجل جلب الديمقراطية إلى ليبيا. بدلاً من ذلك ، كان ساركوزي قلقًا من أن العنف الذي كان يهدده القذافي ردًا على انتفاضة ضده قد يرسل موجات من اللاجئين إلى الشواطئ الأوروبية. يبدو أن نفس المشكلة هي التي تقود ماكرون في ليبيا ، لكن مع منعطف. بدلاً من التخلص من ديكتاتور ، يبحث ماكرون عن شخص يمكنه المساعدة في وضعه في السلطة. عندما وقع الفرنسيون مع الجنرال خليفة حفتر ، الجنرال القذافي غير الكفؤ الذي يقود الجيش الوطني الليبي ، ضد الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس ، كان ذلك بناءً على حسابات باردة مفادها أن حفتر يمكن أن يكون الرجل القوي الذي تحتاجه فرنسا للحفاظ على تماسك ليبيا. وبالتالي منع الليبيين والأفارقة الآخرين من الوصول إلى جنوب أوروبا.

اللاجئون هم أيضًا ما يقود الفرنسيين في لبنان جزئيًا. بالطبع ، بصفتها القوة الاستعمارية السابقة للبلاد ، من المحتمل أن تكون فرنسا تستجيب للانهيار اللبناني بدافع الحنين إلى الماضي. ويستحق ماكرون بالتأكيد الثناء لكونه الزعيم الغربي الوحيد المستعد لمواجهة المشكلة ، لكن جزءًا من هذه المشكلة هو احتمال ظهور شتات لبناني جديد في أوروبا. منذ وقت ليس ببعيد ، عصفت موجة من اللاجئين السوريين بالسياسة الأوروبية وساهمت في نجاح الأحزاب القومية اليمينية والنازية الجديدة في مجموعة متنوعة من البلدان. يريد ماكرون تجنب موجة جديدة من اللاجئين ، خاصةً أنه يواجه إعادة انتخابه في عام 2022 بصفته شاغلًا يتمتع بتصنيفات موافقة عامة في الأشهر الأخيرة تتراوح من ضعيف إلى محسن والعودة مرة أخرى.

ومن المهم أيضًا ألا ننسى أن ما يكمن تحت ليبيا والعراق ومياه لبنان وقبرص يحظى باهتمام بالغ لدى الفرنسيين. تمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا وخامس أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي ، ولهذا تعمل شركة الطاقة الفرنسية توتال في ليبيا منذ ما يقرب من سبعة عقود. في العراق ، تمتلك نفس الشركة 22.5 في المائة من الكونسورتيوم الذي يدير حقل حلفايا النفطي ولديها حصة 18 في المائة في منطقة استكشاف في إقليم كردستان. وهي تشارك أيضًا في التنقيب عن الغاز قبالة الساحل الجنوبي لقبرص ، والذي يقع بجوار المياه اللبنانية مباشرةً ، حيث يُعتقد أيضًا أن هناك كميات وفيرة من موارد الطاقة. لأن الفرنسيين اختلفوا في كثير من الأحيان عن الولايات المتحدة في القضايا الإقليمية - وخاصة فلسطين والعراق - فقد اكتسبوا سمعة طيبة في الشرق الأوسط لدعمهم المبادئ وحقوق الإنسان. ومع ذلك ، فقد حجبت هذه التناقضات حقيقة أن الفرنسيين يتابعون ويحميون مصالحهم التجارية في المنطقة بإصرار ، بما في ذلك جهودهم المتطورة للاستفادة من موارد الطاقة في المنطقة.

ثم هناك تركيا. تتجاوز النوايا السيئة بين البلدين النفور الواضح الذي يحمله ماكرون على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والاحترام المتدني عمومًا الذي يكنه أردوغان لنظيره الفرنسي. لطالما كانت فرنسا - إلى جانب عدد من الأعضاء الآخرين - متشككة في تصميم تركيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وبغض النظر عن أوجه القصور الديمقراطية في تركيا التي تجردها حاليًا من العضوية ، فمن الواضح أن المسؤولين الفرنسيين يرون أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون نادٍ من البلدان ذات الغالبية المسيحية المتوافقة مع جغرافيا محددة - والتي لن تتأهل لها تركيا أبدًا - على عكس النادي الحصري. من الدول القائمة على مجموعة من المُثل والمعايير ، والتي يمكن أن تكون أنقرة مؤهلة لها في المستقبل. لا يساعد التكرار الحالي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في حل الأمور. إنها كلها في وقت واحد أكثر استبدادية ، وأكثر قومية ، وأكثر عدوانية على الصعيد الدولي ، وأكثر إسلامية مما كانت عليه عندما اعتبرها الكثيرون في الغرب بمثابة الحافة الرائدة لسياسة جديدة وأكثر انفتاحًا وليبرالية في تركيا والعالم الإسلامي. بطبيعة الحال ، فإن رغبة الحكومة التركية في استخدام التهديد بإطلاق العنان للاجئين على أوروبا لم تفز بالكثير من الأصدقاء في أوروبا ، وخاصة بين صناع السياسة الفرنسيين.

ويضاف إلى هذه المشاكل نهج تركيا العدواني تجاه شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال إفريقيا والمشرق. من وجهة نظر باريس ، فإن التنقيب عن الغاز التركي قبالة قبرص يهدد أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي والمصالح التجارية الفرنسية. يتعارض دعم أنقرة للحكومة في طرابلس مع رغبة فرنسا في احتواء اللاجئين ويعقّد جهودها لمحاربة المتطرفين في منطقة الساحل المجاورة.

وكانت زيارة ماكرون للعراق في (سبتمبر) ، حيث شدد على سيادة العراق ودعمه للحكم الذاتي لإقليم كردستان ، أمرًا معتادًا ، لكنها كانت أيضًا رسالة إلى تركيا مفادها أنه ليس كل البلدان - بما في ذلك الولايات المتحدة - ستغض الطرف عن تركيا. ينفذ عمليات عسكرية في العراق ضد حزب العمال الكردستاني بعد اعتراضات مسؤولين في بغداد.

ولا شك في أن ماكرون كان منخرطًا أيضًا في نوع من التصيد بهدف إزعاج الجميع تقريبًا في تركيا ، بالنظر إلى الحساسيات التركية المعروفة والمستحقة بشأن هذه المسألة.\

ويرى مراقبون ان ماكرون يستحق الثناء لخوضه في فوضى لبنان عندما لا يفعل ذلك أحد ، ودعم الحقوق القبرصية واليونانية في شرق البحر المتوسط ​​، والوقوف في وجه تركيا ، التي اعتادت على التنمر على جيرانها.

ومع ذلك ، ليس من الواضح على الإطلاق ما الذي يريد ماكرون فعله بالقوة الفرنسية في المنطقة بخلاف مواجهة تركيا. الضربة القاضية على الرئيس الفرنسي هي أنه في الحقيقة لا يؤمن بأي شيء آخر غير نفسه، ويمتلك ماكرون مساحة للركض في الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​لتغيير هذا التصور