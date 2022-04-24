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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهر الصايغ تشارك متابعيها بصورة من كواليس مسلسل المداح 2

صدى البلد

شاركت الفنانة سهر الصايغ ، متابعيها  بصورة من كواليس مسلسل “المداح 2” رمضان 2022، وذلك عبر حسابها الشخصي “انستجرام".

وعلقت سهر الصايغ  “ مليكه #ملك_سليمان #المداح_اسطوره_الوادي ”.


مسلسل المداح :

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذي تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهو أول عمل يجمع بين أحمد عبدالعزيز والفنان جمال عبدالناصر منذ التسعينيات وتحديدا منذ آخر عمل جمعهما وهو مسلسل "الفرسان" وقدم عام 1994.  

"المداح" يعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.

مصر هبه مجدى أحمد بدير دنيا عبدالعزيز جمال عبدالناصر حمادة هلال مسلسل المداح الفنانة سهر الصايغ

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