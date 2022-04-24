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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. «صحة كفر الشيخ» تطلق قافلة طبية مجانية بقرية «القادسية»| صور

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية بقرية «القادسية» لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
 

من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان لها، أن القافلة ضمت 10 عيادات لـ 9 تخصصات طبية وهي «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والجراحة العامة والأسنان والرمد» إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.
 

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وأوضح الدكتور مجدي شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على عدد 1090 متردداً وخضوع 71 مريضاً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، لافتاً إلى أن القافلة شهدت إقبالاً كبيراً من أهالي القرية.


وأشار إلى إجراء التحاليل الطبية لـ 178 مريضاً وأشعة لـ 24 مريضاً واستخراج تقارير طبية لـ 6 مرضى وتحويل 35 مريضاً لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 794 مواطناً.

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