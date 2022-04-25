إصابة 3 أشخاص فى انقلاب تروسيكل داخل ترعة بقنا

أصيب ٣ أشخاص، فى حادث انقلاب تروسيكل بترعة أصفون بمركز نقاده جنوب غرب قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة نقادة ، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة أصفون بالقرب من نقطة الشرطة على الطريق الزراعى.

تبين إصابة كل من: شعبان جبره حسن ٤٥ عاماً ، سومة أحمد شحات ٣٥ عاماً ، و صفاء عبد الرحيم جبره ٣٥ عاماً .

جرى نقل المصابين إلى مستشفى نقاده المركزى ، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، كما جرى استخراج التروسيكل من الترعة بواسطة الأهالى.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

