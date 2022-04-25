7 أعشاب تحميك من مخاطر الإصابة بالخرف.. تعرفى عليها

أعشاب وتوابل قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف والذي يعتبر تحديًا كبيرًا حيث يهدف العلاج غالبًا إلى تخفيف الأعراض مؤقتًا ولكن لا يهدف إلى منعه إليك قائمة ببعض الأعشاب والتوابل التي قد تساعد وفقا لموقع بولد سكاى الهندي في تقليل خطر الإصابة بالخرف

1. بذور الكمون

بذور الكمون الأسود ، المعروفة علميًا باسم حبة البركة ، لها دور رئيسي في منع مخاطر الأمراض التنكسية العصبية مثل الخرف.

من المعروف أن هذه التوابل تمنع الخرف بسبب تأثيرها القوي كمضاد للأكسدة

2. القرفة

تحتوي القرفة على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومحاربة التدهور المعرفي المرتبط بالعمر ، مما يؤدي إلى الخرف.

3. الكركم

يحتوي الكركم على مركبات الكركمين التي تساعد في محاربة الألتهابات وتقليل مخاطر إلإصابة بالخرف

4. الجينسنج

أظهرت دراسة أن باناكس الجنسنج له تأثير مماثل لنيموديبين ، وهو دواء يستخدم عادة لعلاج الخرف الوعائي. تقول أن العشبة لها تأثيرات اعصاب وقد تساعد في تقليل الضرر الذي يلحق بخلايا الدماغ وتحسين كثافة الخلايا العصبية والوظائف المعرفية.

5. فلفل أسود

يحتوي الفلفل الأسود على قلويد بيبيرين الذي يستخدم على نطاق واسع كمنشط للأعصاب في الطب الشعبي لعلاج ومنع الأمراض المتعلقة بالخرف. يمكن أن يساعد بيبيرين ، عند تناوله بجرعة موصى بها ، في تحسين وظائف الذاكرة بسبب خصائصه القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة .