ماذا يحدث بالجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام ؟

تشير دراسة جديدة، إلى أن الفلفل الأسود يمنح بالفعل فوائد صحية، ويرجع ذلك أساسًا إلى مادة قلويد تسمى بيبيرين - وهي المادة الكيميائية التي تعطي الفلفل نكهته اللاذعة ومضاد أكسدة قوي.

ووفقا لموقع hindustantimes، مضادات الأكسدة هي جزيئات تتخلص من المواد الضارة التي تسمى "الجذور الحرة".

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غير صحي والتعرض المفرط للشمس والكحول والتدخين إلى زيادة عدد الجذور الحرة في جسمك، يمكن أن يؤدي وجود فائض من هذه الجزيئات غير المستقرة إلى إتلاف الخلايا، مما يجعل الناس يشيخون بشكل أسرع ويسبب مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والتهاب المفاصل والربو والسكري.

أظهرت الدراسات المعملية على الحيوانات والخلايا أن البيبيرين يقاوم هذه الجذور الحرة.

في إحدى الدراسات ، تم تقسيم الفئران إلى عدة مجموعات ، حيث تغذت بعض الفئران بنظام غذائي طبيعي بينما تغذت الفئران الأخرى بنظام غذائي عالي الدهون.

تم تغذية مجموعة واحدة من الفئران بنظام غذائي عالي الدهون مكمل بالفلفل الأسود ومجموعة أخرى من الفئران تم إطعامها نظامًا غذائيًا عالي الدهون مكملًا بالبيبيرين.

الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالدهون مكمل بـ الفلفل الأسود أو البيبيرين كان لديها علامات أقل بكثير من ضرر الجذور الحرة مقارنة بالفئران التي تغذت للتو على نظام غذائي عالي الدهون. في الواقع ، كانت علامات ضرر الجذور الحرة مماثلة للجرذان التي تغذت على نظام غذائي عادي.

يحتوي بيبيرين أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات، يرتبط الالتهاب المزمن بمجموعة من الأمراض، بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن البيبيرين يقلل الالتهاب والألم في الفئران المصابة بالتهاب المفاصل.