عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث بالجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام ؟

الفلفل الأسود
الفلفل الأسود

تشير دراسة جديدة، إلى أن الفلفل الأسود يمنح بالفعل فوائد صحية، ويرجع ذلك أساسًا إلى مادة قلويد تسمى بيبيرين - وهي المادة الكيميائية التي تعطي الفلفل نكهته اللاذعة ومضاد أكسدة قوي.

ووفقا لموقع hindustantimes، مضادات الأكسدة هي جزيئات تتخلص من المواد الضارة التي تسمى "الجذور الحرة".

txt

الفلفل الأسود .. 10 فوائد صحية أبرزها مقاومة السرطان

txt

علاج سريع لالتهاب الزور بالأعشاب واكتشف سر الفلفل الأسود

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غير صحي والتعرض المفرط للشمس والكحول والتدخين إلى زيادة عدد الجذور الحرة في جسمك، يمكن أن يؤدي وجود فائض من هذه الجزيئات غير المستقرة إلى إتلاف الخلايا، مما يجعل الناس يشيخون بشكل أسرع ويسبب مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والتهاب المفاصل والربو والسكري.

أظهرت الدراسات المعملية على الحيوانات والخلايا أن البيبيرين يقاوم هذه الجذور الحرة.

في إحدى الدراسات ، تم تقسيم الفئران إلى عدة مجموعات ، حيث تغذت بعض الفئران بنظام غذائي طبيعي بينما تغذت الفئران الأخرى بنظام غذائي عالي الدهون.

تم تغذية مجموعة واحدة من الفئران بنظام غذائي عالي الدهون مكمل بالفلفل الأسود ومجموعة أخرى من الفئران تم إطعامها نظامًا غذائيًا عالي الدهون مكملًا بالبيبيرين.

الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالدهون مكمل بـ الفلفل الأسود أو البيبيرين كان لديها علامات أقل بكثير من ضرر الجذور الحرة مقارنة بالفئران التي تغذت للتو على نظام غذائي عالي الدهون. في الواقع ، كانت علامات ضرر الجذور الحرة مماثلة للجرذان التي تغذت على نظام غذائي عادي.

يحتوي بيبيرين أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات، يرتبط الالتهاب المزمن بمجموعة من الأمراض، بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن البيبيرين يقلل الالتهاب والألم في الفئران المصابة بالتهاب المفاصل.

الفلفل الأسود بيبيرين فوائد الفلفل الاسود فوائد الفلفل الأسود للمناعة مضادات الأكسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

أرجو احترام رغبتي.. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

البابا تواضروس يستقبل أرملة كاهن الإسكندرية الشهيد وأسرته لتقديم التعزية

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

موضوعات متعلقة

بعد استخدام غادة عبد الرازق .. فوائد ماء الأرز للبشرة والشعر

ماذا يحدث بالجسم عند شرب الخروب على الفطار؟.. استشاري مناعة يوضح

دراسة تحذر: زيادة خطر الإصابة بتجلط الأوردة بعد كورونا

دراسة: النظام النباتي يقلل من خطورة آلام المفاصل

ترشيحاتنا

شبح الركود يلوح في الأفق..أمريكا تتجه لرفع أسعار الفائدة

الاختيار 3 الحلقة 10.. "كلنا حازمون" تحاصر مدينة الإنتاج الإعلامي

بث مباشر.. احتفال الأزهر الشريف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

تقارير: ليفاندوفسكي يقرر الرحيل عن بايرن ميونخ والانتقال لـ برشلونة

مشهد مأساوي لزوجة أوكرانية بجوار جثة زوجها المقتول برصاص القوات الروسية

الاختيار 3 الحلقة 10.. تفاصيل إنشاء خلية جند الإسلام لارتكاب عمليات إرهابية في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

فيديو

ماذا تعني قرارات الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

داخل جوال ومدفون.. تفاصيل العثور على الطفل زياد بالاسماعيلية

إحنا في زمن التريند .. محمد نجاتي يهاجم منة عرفة وطليقها بسبب أحد المشاهد "فيديوجراف"

تاريخي العنب وربنا مش راضي عني .. سعد الصغير يدلي بتصريحات لأول مرة

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ