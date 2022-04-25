علامات الإصابة بالخرف.. انتبهي إليها

يعد الخرف هو أحد هذه الحالات التي يمكن أن تعرقل بشكل خطير حياة الشخص وروتينه اليومي إليك أبرز أعراض الإصابة به وفقا لموقع هيلث

1. فقدان الذاكرة

على المدى القصير قد يتمكن الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالخرف من تذكر أشياء من ماضيهم ، ولكن ليس ما فعلوه قبل بضع ساعات ، وهذا ما يسمى بفقدان الذاكرة قصير المدى ، وهو أحد العلامات التحذيرية الأولية للخرف

. 2. تقلبات المزاج

على الرغم من وجود الكثير من أسباب التقلبات المزاجية ، إلا أنها إذا كانت متطرفة إلى حد ما وتؤدي إلى سلوكيات عدوانية واكتئابية ، فقد يعني ذلك أن الشخص قد يكون مصابًا بالخرف .

قد لا يتمكن الفرد المصاب بالخرف من التفريق بين التقلبات المزاجية الطبيعية وتلك المرتبطة بتراجع الذاكرة.

3. صعوبة إكمال المهام المألوفة

علامة مبكرة أخرى للخرف ، قد يجد الفرد صعوبة في إكمال المهام العادية مثل ممارسة الألعاب أو تدوين شيء ما وما إلى ذلل وقد يجد الفرد صعوبة في تعلم كيفية القيام بأشياء جديدة أو اتباع إجراءات جديدة أيضًا

4. الارتباك

غالبًا ما يصاب الفرد في المراحل المبكرة من الخرف بالارتباك و يمكن أن يحدث الارتباك لأسباب عديدة و ويمرون بالارتباك عندما يحاول شخص ما التحدث معهم.

5. صعوبة في الاتصال

قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في التحدث أو قد يميلون إلى نسيان بعض الكلمات الشائعة المستخدمة أثناء الاتصال. قد يكون هذا علامة مبكرة أخرى للخرف

6. اللامبالاة

قد يفقد الشخص الاهتمام بالهوايات ويمتنع عن فعل أي شيء ممتع

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