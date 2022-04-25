ارتفاع جديد في أسعار جاك JS3 موديل 2022

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة جاك فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات جاك JS3 موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات فئة الكروس اوفر الرياضية.

جاك JS3 موديل 2022

وأوضحت شركة القصراوي وكيل سيارات جاك في مصر ، أن السيارة طراز جاك JS3 موديل 2022 ، التغييرات عليها شملت زيادات في أسعار الفئتين المتاحين لها بقيمة 25 ألف جنيه.

وتستمد السيارة جاك JS3موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي.

جاك JS3 موديل 2022

تصل السرعة القصوى للسيارة جاك JS3 موديل 2022 إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT ، و يبلغ متوسط استهلاك من الوقود بنسبة قدرها 6.5 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .

جاك JS3 موديل 2022

وتأتي السيارة جاك JS3موديل 2022 بأبعاد هيكلية قدرت بـ 4345 مم للطول، وبعرض يبلغ 1765 مم، و 1640 مم للارتفاع، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مروحي الشكل، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، والذي دعم بفتحة كهربائية.

وتضم السيارة للسيارة جاك JS3موديل 2022 ، حساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، وزجاج كهربائي مع قفل مركزي.

جاك JS3 موديل 2022

اما عن اسعار جاك JS3 الجديدة :

- فئة سمارت 327.900 ألف جنيه بدلاً من 302.900 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

- فئة توب لاين 349.900 ألف جنيه بدلاً من 324.900 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.