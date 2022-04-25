عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع جديد في أسعار جاك JS3 موديل 2022

جاك JS3 موديل 2022
جاك JS3 موديل 2022

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة جاك فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات جاك JS3 موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات فئة الكروس اوفر الرياضية.

جاك JS3  موديل 2022

وأوضحت شركة القصراوي وكيل سيارات جاك في مصر ، أن السيارة طراز جاك JS3  موديل 2022 ، التغييرات عليها شملت زيادات في أسعار الفئتين المتاحين لها بقيمة 25 ألف جنيه.

وتستمد السيارة جاك JS3موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي.

جاك JS3  موديل 2022

تصل السرعة القصوى للسيارة جاك JS3 موديل 2022 إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT ، و يبلغ متوسط استهلاك من الوقود بنسبة قدرها 6.5 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .

جاك JS3  موديل 2022

وتأتي السيارة جاك JS3موديل 2022 بأبعاد هيكلية قدرت بـ 4345 مم للطول، وبعرض يبلغ 1765 مم، و 1640 مم للارتفاع، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مروحي الشكل، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، والذي دعم بفتحة كهربائية.

 

وتضم السيارة للسيارة جاك JS3موديل 2022 ، حساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، وزجاج كهربائي مع قفل مركزي.

جاك JS3  موديل 2022

اما عن اسعار جاك JS3 الجديدة : 

- فئة سمارت 327.900 ألف جنيه بدلاً من 302.900 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

- فئة توب لاين 349.900 ألف جنيه بدلاً من 324.900 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

السوق المصري جاك جاك JS3 جاك JS3 موديل 2022 السوق المحلي كروس اوفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه.. وعيار 21 يصل لمستوى غير متوقع

غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.. احذر تقديم بيانات خاطئة للحصول على الإقرار الضريبي

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

أصاب الأطفال في 12 دولة.. أعراض التهاب الكبد الغامض

الأرصاد تنصح المواطنين مع دخول عيد الفطر: ارتدوا ملابس ثقيلة

مقتل ربة منزل على يد ابنها بعين شمس وتحقيقات موسعة لكشف التفاصيل

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

موضوعات متعلقة

بعد ظهوره مع رامز.. تعرف على سيارة محمد ثروت الـ SUV الفاخرة

استمرار الأوفر برايس على أسعار فيات تيبو 2022 في مصر

سوزوكي تعلن استمرار عروض شهر رمضان على طرازاتها بالسعودية

زيادة أسعار جاك J7 موديل 2022 فى مصر

ارتفاع أسعار السيدان الفرنسية بيجو 508 موديل 2022

للمرة الثانية خلال عامين.. نيسان توقف إنتاج «داستون» وتغلق مصانع روسيا وإندونيسيا

لعشاق القوة .. عروض رمضانية على شاحنات رام 1500 بيك أب بالسعودية

من جديد .. ارتفاع أسعار بيجو 3008 موديل 2022

ترشيحاتنا

رسميا.. إيهاب جلال يوقع عقود تدريب منتخب مصرالأسبوع الجاري

لمريضات الضغط| استشاري : احذري من تسمم الحمل بسبب تناول الأسماك المملحة

التموين تبدأ طرح كحك وبسكويت عيد الفطر بأسعار مخفضة

ارتفاع جديد في أسعار جاك JS3 موديل 2022

التنمية تنتصر على الإرهاب في شمال سيناء.. ومشروعات قومية بـ 400 مليار جنيه تغير وجه الحياة على أرض الفيروز

موسيماني وأسباب أخرى.. لماذا لا يشارك أفشة مع الأهلي ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

فيديو

تشويه وقطع لسان.. ماذا حدث لـ"معنفة جدة" على يد زوجها في السعودية|فيديوجراف

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ