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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد ظهوره مع رامز.. تعرف على سيارة محمد ثروت الـ SUV الفاخرة

محمد ثروت
محمد ثروت

ظهر الفنان محمد ثروت ، اليوم كضحية ببرنامج رامز موفي ستار والذي يقدمه رامز جلال خلال شهر رمضان ٢٠٢٢ .

محمد ثروت

وكان قد ظهر الفنان محمد ثروت العام الماضى بسيارة رنج روفر سبورت موديل 2018 ، خلال مشاركته في تشييع جسمان الراحل الفنان سمير غانم .

محمد ثروت

ومن المعروف ان السيارة رنج روفر سبورت 2018  ، من اقوى السيارت داخل السوق المصرى فى فئة السيارات الـ SUV ، وتستمد قوتها من محرك 3000 سي سي، سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر و قوة المحرك 340 حصان، وقوة عزم 450 نيوتن/متر، حيث تصل عدد دورات المحرك إلى 6400 دورة في الدقيقة الواحدة، بنظام الدفع الرباعي.

محمد ثروت

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة: 209 كم / س ، و خزان الوقود بالسيارة يتسع إلى 105 لترًا ، و معدل استهلاك الوقود: 9.5 لتر لكل 100 كم ، و زمن التسارع والوصول من سرعة 0 الى 100 كم / ساعة: هو 7.2 ثانية ، بالإضافة الى ناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات .

السيارة رنج روفر سبورت 2018

وتضم السيارة رنج روفر سبورت 2018 ، عدد من عوامل الأمان ، ومن بينها نظام الفرامل ABS ، و توزيع إلكتروني للفرامل EBD ، مساعد الفرامل BA ، مكابح قرصية ، و مميزات امان أخرى.

السيارة رنج روفر سبورت 2018

ويصل سعر السيارة رنج روفر سبورت 2018 ، بعد الزيادة الاخيرة التى طرأت على السوق المصرى الى 2 مليون جنيه مصرى .

رامز جلال السيارات السوق المصري رنج روفر محمد ثروت

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