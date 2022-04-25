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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب تقدم عروضا رمضانية على سياراتها بالسعودية

جيب بالمملكة
جيب بالمملكة

أعلنت شركة جيب الأمريكية ، من خلال وكيلها بالمملكة العربية السعودية ، عن استمرار العروض الرمضانية المقدمة على العديد من طرازاتها القوية والشهيرة داخل المملكة .

 

وأوضحت شركة بترومين وكيل مجموعة علامات ستيلانتس والتى تأتى من بينها جيب بالمملكة ، انه من ضمن العروض المقدمة على ماركاتها ، هى الكاش ومعها خدمات الصيانة من موبار لموديلات عامي 2021 و2022 .

 

و تأتي العروض الرمضانية ضمن حملة “عروض 5 نجوم في شهر رمضان” حيث قدمت الشركة عروض على سيارات جيب الامريكية .

 

وتأتي تفاصيل عرض الكاش الرمضاني من شركة بترومين ، على السيارة جيب الأمريكية ، كالتالى 

 

1- جيب جراند شيروكي

جيب جراند شيروكي

تأتي سيارة جراند شيروكي ضمن العرض المُقدم من شركة بترومين للكاش؛ وتأتي بعائد نقدي يصل إلى 3,000 ريال، وصيانة مجانية من موبار توصل إلى 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما يأتي أولاً. فضلًا عن توفيرها ضمن عروض الحملة الرمضانية بنزين مجاني بقيمة 2,000 ريال، وتظليل السيارة مجاناً، بالإضافة إلى لوحة مميزة بشعار رؤية 2030.

 

2- جيب جلاديتور

جيب جلاديتور

وتأتي سيارة جلاديتور ضمن الحملة بعائد نقدي يصل إلى 13,000 ريال، وصيانة مجانية من موبار توصل إلى 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما يأتي أولاً. فضلًا عن توفيرها ضمن عروض الحملة الرمضانية بنزين مجاني بقيمة 2,000 ريال، وتظليل السيارة مجاناً. بالإضافة إلى لوحة مميزة بشعار رؤية 2030.

 

3- جيب رانجلر بابين

جيب رانجلر بابين

تأتي سيارة رانجلر ضمن الحملة بعائد نقدي يصل إلى 11,000 ريال، وصيانة مجانية من موبار 3 سنوات أو 60,000 كم أيهما يأتي أولاً. فضلًا عن توفيرها ضمن عروض الحملة الرمضانية بنزين مجاني بقيمة 2,000 ريال، وتظليل السيارة مجاناً. بالإضافة إلى لوحة مميزة بشعار رؤية 2030.

 

4- جيب رانجلر أربع أبواب

جيب رانجلر أربع أبواب

تأتي رانجلر ذات الأربع أبواب ضمن الحملة بعائد نقدي يصل إلى 13,000 ريال، وصيانة مجانية من موبار 3 سنوات أو 60,000 كم أيهما يأتي أولاً. فضلًا عن توفيرها ضمن عروض الحملة الرمضانية بنزين مجاني بقيمة 2,000 ريال، وتظليل السيارة مجاناً. بالإضافة إلى لوحة مميزة بشعار رؤية 2030.

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