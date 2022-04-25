خدعة بصرية..صورة تثير الجدل بسبب البحث عن دب مختبئ

أثارت صورة خدعة بصرية لرجل يصطاد وسط الثلوج في غابة جدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويطلب ناشرو الصورة من مستخدمي وسائل التواصل البحث عن دب مختبئ في الصورة المنشورة.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن العثور على الدب حول الرجل الذي يحمل بندقيته ليس بالأمر السهل.

وأرفق بلغز الخداع البصري حله والذي يتمثل في وجود الدب بالقرب من الأشجار في الجانب الأيمن من الصورة بشكل مقلوب.

حل لغز الخدعة البصرية

خدعة بصرية لخيول تثير الجدل



وفي وقت سابق، أثارت صورة ذات خدعة بصرية للرسامة الأمريكية، بيف دوليتل، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتظهر صورة الوهم البصري خيول ضبابية على قمة الجبل لكن اختلفت الرسالة مع العلماء في عددها.

ووفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية فإن الرسامة أقرت بأن عدد الأحصنة في الصورة 5 أحصنة تشمل 4 خيول بنية اللون ومهرا صغيرا.

وأصر مجموعة من علماء المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية على أن عددها 7 أحصنة منها بعض الخيول الجزئية تظهر بين رأس حصان ومؤخرة آخر.

وأوضحوا: «نرأى حصاناً على اليسار ينظر إلى الخارج، وفي الوسط 4 وجوه متجمعة بالقرب من بعضها، وفي تلك المجموعة يغطي الأنف البني لواحد (الثاني من اليسار) الجانب الأيمن من وجه الحصان الناظر إلى الأسفل، و في اليمين يوجد حصان صغير يقف بشكل جانبي، وفوقه ظهر الحصان السابع».

وتمت مشاركة اللغز البصري الغريب بواسطة الباحث في علم الجينوم لوريل كونز ويتميز بنمط متقلب مع خطوط خضراء تحدد المربعات الرمادية.