الحبس سنتين.. عقوبات رادعة تواجه منتحلي صفة ضابط شرطة بالقاهرة

لرغبتهما فى إستبدال مبالغ مالية عملة أجنبية بأخرى محلية، نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة ، يزاولون نشاطاً غير مشروعا فى مجال إستبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، بإسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم عقب قيام أحد المتهمين بالتواصل مع ضحاياهم عبر مواقع التواصـل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامهـم برغبتـه فى شراء عملات أجنبية بسعر أعلى من المُتداول بالسوق المصرفى ، وفور وصول المجنى عليهم لمكان التقابل المتفق عليه يقوم باقى المتهمين بإنتحال "صفة رجال شرطة" والإستيلاء منهم على المبالغ المالية حوزتهم.

فى سياق متصل، أمرت النيابة العامة بحبس 3 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبلغ مالى من شخصين بالقاهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

و كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

كما يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".