بايدن: سعيد بفوز ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يشعر بالسعادة تجاه نتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وإنه سيتصل هاتفياً بالرئيس الذي أعيد انتخابه إيمانويل ماكرون.

وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين "أشعر بالسعادة تجاه الانتخابات الفرنسية"، حسب وكالة "رويترز".

وحصل ماكرون على 58.55% من الأصوات بجولة الإعادة، مقابل 41.45% لمنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

وأشاد عدد من الزعماء الأوروبيين بفوز ماكرون، في وقت تلعب فيه باريس دورا رائدا في الجهود الدولية لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تعليقاً على فوز ماكرون: "الديمقراطية تفوز.. أوروبا تفوز"، بينما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "معا سنجعل فرنسا وأوروبا تتقدمان".

كما نأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ماكرون على إعادة انتخابه، قائلا إن ماكرون "صديق حقيقي"، مضيفا "أتمنى أن يحقق إيمانويل ماكرون نجاحات جديدة لصالح الشعب الفرنسي.. أقدر دعم فرنسا وأنا مقتنع أننا نسير معا لتحقيق انتصارات مشتركة جديدة! لأوروبا قوية وموحدة!".

بدوره، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين نظيره الفرنسي، رغم التوترات الشديدة بين البلدين المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين في رسالة عبر تليجرام أرسلها إلى ماكرون "أتمنى بصدق النجاح في نشاطكم العام.. وكذلك الصحة الجيدة".