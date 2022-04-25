أخبار السيارات|مزاد سيارات جديدة لنيابات القاهرة..جيب تكشف واجونير وجراند واجونير بنسخ هجينة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
جيب تكشف واجونير وجراند واجونير بنسخ هجينة في عام 2025.. صور
ستتوسع قائمة شركة جيب قريباً من سيارات الدفع الرباعي الهجينة بشكل كبير، حيث ناقش جيم موريسون رئيس علامة جيب التجارية مستقبل محركات جيب في مقابلة تليفزيونية، قال فيها "ينصب التركيز في جيب على إضافة محركات هجينة تعمل بالكهرباء تمنح العملاء القوة والاقتصاد
ارتفاع أسعار بيجو 5008 موديل 2022 في مصر
أعلن الوكيل الرسمى للسيارة بيجو فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات بيجو 5008 موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV .
بعد ظهور أول جاك Aion Y كهربائية في السوق المصري.. سعر ومواصفات
مع انتشار فكرة السيارات الكهربائية فى مصر ، وتعدد الطرازات المتواجدة فى السوق المصرى ، ظهرت للمرة الاولى السيارة جاك Aion Y الكهربائية داخل السوق المحلى والتى تم استيرادها من قبل احد الاشخاص وليس وكيل العلامة الصينية فى مصر .
مزاد سيارات لنيابات القاهرة جديدة.. تفاصيل
تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة أو المستعملة.
ارتفاع جديد في أسعار جاك JS3 موديل 2022
أعلن الوكيل الرسمى للسيارة جاك فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات جاك JS3 موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات فئة الكروس اوفر الرياضية.
جيب تقدم عروضا رمضانية على سياراتها بالسعودية
أعلنت شركة جيب الأمريكية ، من خلال وكيلها بالمملكة العربية السعودية ، عن استمرار العروض الرمضانية المقدمة على العديد من طرازاتها القوية والشهيرة داخل المملكة .