أخبار السيارات|مزاد سيارات جديدة لنيابات القاهرة..جيب تكشف واجونير وجراند واجونير بنسخ هجينة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ستتوسع قائمة شركة جيب قريباً من سيارات الدفع الرباعي الهجينة بشكل كبير، حيث ناقش جيم موريسون رئيس علامة جيب التجارية مستقبل محركات جيب في مقابلة تليفزيونية، قال فيها "ينصب التركيز في جيب على إضافة محركات هجينة تعمل بالكهرباء تمنح العملاء القوة والاقتصاد

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة بيجو فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات بيجو 5008 موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV .

مع انتشار فكرة السيارات الكهربائية فى مصر ، وتعدد الطرازات المتواجدة فى السوق المصرى ، ظهرت للمرة الاولى السيارة جاك Aion Y الكهربائية داخل السوق المحلى والتى تم استيرادها من قبل احد الاشخاص وليس وكيل العلامة الصينية فى مصر .

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة أو المستعملة.

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة جاك فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات جاك JS3 موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات فئة الكروس اوفر الرياضية.

أعلنت شركة جيب الأمريكية ، من خلال وكيلها بالمملكة العربية السعودية ، عن استمرار العروض الرمضانية المقدمة على العديد من طرازاتها القوية والشهيرة داخل المملكة .