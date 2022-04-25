ارتفاع أسعار بيجو 5008 موديل 2022 في مصر

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة بيجو فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات بيجو 5008 موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV .

بيجو 5008 موديل 2022

وأوضحت شركة مانسكو وكيل سيارات بيجو في مصر ، أن السيارة طراز بيجو 5008 موديل 2022 ، التغييرات عليها شملت زيادات في أسعار فئاتها المختلفة قرابة 20 الف جنيه.

ومن المعروف ان السيارة بيجو 5008 موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1600 سى سى، يولد قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك .

بيجو 5008 موديل 2022

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة 8.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتحتوى السيارة بيجو 5008 موديل 2022 ، بحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، وحساسات مطر، وقضبان سقف، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع وجود مخارج خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مزودة بإمكانية بدالات نقل السرعات، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع إشارات LED، وخاصية التحكم فى وضعية المقاعد الأمامية، وشاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، ومسند يد أمامي، وجنوط رياضية 17 بوصة .

بيجو 5008 موديل 2022

وتضم السيارة بيجو 5008 موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية اهمها وسائد وستائر هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، وأنظمة دعم الفرامل فى حالات الطوارئ EBA، ونظام تنبيه السائق، ومثبت ومحدد سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

بيجو 5008 موديل 2022

وجاء ارتفاع سعر السيارة 5008 كالتالي :

- فئة أكتيف باك 664.990 ألف جنيه بدلاً من 644.990 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

- فئة أللور باك 714.990 ألف جنيه بدلاً من 694.990 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

- فئة جي تي 789.990 ألف جنيه بدلاً من 769.990 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

- فئة جي تي فرش أحمر 799.990 ألف جنيه بدلاً من 779.990 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.