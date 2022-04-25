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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مصطفى قمر: أشجع الأهلى والخطيب لن يتكرر.. محمد الشناوى نمبر وان

مصطفى قمر
مصطفى قمر

 

حل الفنان مصطفى قمر ضيفا على برنامج «جون مشترك»، يوم الاثنين، مع كريم خطاب، على نجوم إف إم.

وقال مصطفى قمر: “أنا لاعب كرة جامد واسأل عني اللاعبين القدامى مثل جمال عبدالحميد، ومش متابع بشكل قوي، أنا مع الأهلي أشجع الاتحاد السكندري”.

وأضاف: “بحب أتفرج مع علي مدير أعمالي، وطبعا بحب أشجع منتخب مصر، وعندي أولادي إياد محب للكرة”.

وتابع: “محمود الخطيب لن يتكرر ومحمد بركات وأيضا صفوت عبدالحليم زمان كان لاعبا رائعا، وطبعا عصام الحضري عالمي وإكرامي الكبير أيضا”.

وأشار مصطفى قمر: “محمد الشناوي حاليا نمبر وان وطوال المباريات مستواه ثابت، مثل محمد أبوتريكة وبركات”.

واستطرد: “مارادونا مالوش مثل وأحسن لاعب في العالم والتاريخ، وأفضل كريستيانو رونالدو عن ميسي وهنا أكلمك عن الشغف وميسي أشعر أنه ليس لديه هذا الشغف والغل اللي عند رونالدو، وبحب طريقة لعب منتخب البرازيل وكنت سأصبح لاعب كرة زمان وكانت اختبارات الاتحاد السكندري والمدرب أعجب بي ولكن في الاختبارات التالية ذهبت متأخرا وبعد ذلك أبعدت الفكرة عن دماغي”.

وأكد: “حسام حسن من أحسن المهاجمين في تاريخ مصر، وأنا أتمنى لعب رأس حربة في الملعب ولكن تعالالي من 20 سنة، ومنذ 8 سنوات لم أمارس الكرة وهذا أمر يزعلني، وكنت ألعب زمان مع إيمان البحر درويش وحاليا ألعب مع محمد حماقي، ومن أصدقائي أحمد حسن والحضري وأحمد فتحي وخالد بيبو”.

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مصطفى قمر 

وعن تقديم فيلم عن كرة القدم، أشار: “اتعمل فيلم عالمي اسمه (جول) ولا يمكن تقديمه مثله فيلم مش طبيعي، وممكن قصة فيلم عن مدرب، وهذا الفيلم أثبت لي إنه ينفع واتعمل فيه دراما وبكيت فيه ولازم تيمة صعود حد وبها دراما وعقدة نفسية لكي ينجح”.

ويلتقى كريم خطاب فى برنامج “جون مشترك” مع مجموعة من الفنانين حيث يدور الحوار حول الانتماء الكروي، واللاعب المفضل، وطقوس مشاهدة المباريات في الطفولة وبعد النجومية.

كما يستعرض معهم أفضل المباريات التي شاهدوها أو حضروها في الاستاد ومن النجوم الذين سيتم استضافتهم في “جون مشترك”: صلاح عبد الله، هشام سليم، علي ربيع، محمد عبد الرحمن، أحمد فهمي.

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