جورجيو كيليني يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب إيطاليا

أعلن جورجيو كيليني، قائد منتخب إيطاليا وفريق يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، اعتزاله اللعب الدولي بصفة نهائية.

وقال كيليني في تصريحات تليفزيونية عقب فوز فريقه على ساسولو في الدوري الإيطالي:" “سأقول وداعا لمنتخب إيطاليا في ويمبلي ، حيث عشت ذروة مسيرتي بالفوز باليورو.”

وتُوج كيليني البالغ من العمر 37 عامًا مع منتخب إيطاليا الصيف الماضي، ببطولة كأس الامم الاوروبية “ يورو 2020”.

وأضاف:"أود أن أقول وداعا للأزوري بذاكرة جميلة، ستكون هذه بالتأكيد آخر مباراة لي مع إيطاليا ".

وفشل كيليني في التأهل مع منتخب إيطاليا لبطولة كأس العالم، وذلك للمرة الثانية تواليًا.

وعن مستقبله مع يوفنتوس، قال:"علاقة حبي مع يوفنتوس لا تنتهي، لن تنتهي أبدا! لقد كان الحب قويًا لدرجة أنني بالنسبة لي ، وأعتقد لهم أيضًا ، أنه لن ينتهي أبدًا "

وأضاف:""بالطبع ، من الآن وحتى نهاية الموسم ، يجب أن أقوم بتقييم كل شيء، والتحدث مع عائلتي حول الأفضل، دعونا نصل إلى المركز الرابع أولاً ونفوز بكأس إيطاليا ، ثم سنجلس مع عائلتي - في المنزل ويوفنتوس - لمعرفة الأفضل للجميع."

وزاد:"كان الأمر نفسه في الصيف الماضي ، أخذت بعض الوقت ولم أوقع العقد الجديد إلا بعد اليورو، في عمري ، لا يمكنك النظر بعيدًا في المدى الطويل ، لكن هذا طبيعي فقط ، كل شيء على ما يرام، آمل أن تتمكن من رؤية أنني سعيد ومرتاح وأريد أن أستمر في الاستمتاع بنفسي مع زملائي في الفريق ، ثم سنرى ذلك."

كشف الاتحادان الأوروبي والأمريكي الجنوبي لكرة القدم، عن موعد مباراة منتخبي إيطاليا والأرجنتين في كأس الأبطال.

وستُقام المباراة في الأول من شهر يونيو المقبل على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، في تمام التاسعة إلا ربعا مساءً بتوقيت القاهرة.

وتم فتح باب حجز تذاكر المباراة، حيث سيحضر اللقاء 86 ألف متفرج كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان الاتحادان الأوروبي والأمريكي الجنوبي عقدا اتفاقية لإقامة كأس الأبطال بين بطلي اليورو وكوبا أمريكا حتى عام 2028.

جدير بالذكر أن منتخب إيطاليا تُوج ببطولة كأس الأمم الأوروبية على حساب إنجلترا، فيما ظفر المنتخب الأرجنتيني ببطولة كوبا أمريكا على حساب البرازيل.