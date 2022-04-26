مصطفى يونس: اقتربت من تدريب المقاصة.. واستحالة أقلل من الخطيب

أكد مصطفى يونس نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه اقترب من تدريب فريق الكرة بنادي مصر للمقاصة خلفا لتامر مصطفى .

وأضاف يونس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على فضائية "ETC": عقدت جلسة مع رئيس نادي المقاصة والمشرف على الكرة، واتفقنا على تولي المهمة، وسنعقد جلسة غدا لحسم بنود الاتفاق".

وعدّد يونس العقبات أمام مشواره التدريبي مع المقاصة، بأن سوق الانتقالات مغلق في الوقت الحالي، بالإضافة للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الفيومي، مؤكدا أن التدريب شغفي الأول وأنه لا ينظر للأموال أمام التدريب.

وأتم: أتمنى أن يفوز الأهلي ويحقق اللقب الإفريقي الثالث على التوالي، واستحالة أن أقلل من الخطيب رغم خلافاتي معه".