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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو ينتقد قرار الاستعانة بحكام أجانب للدوري المصري: خطوة للخلف

ميدو
ميدو

قال  أحمد حسام ميدو إن استقدام حكام أجانب لمباريات الدوري المصري “خطوة للخلف”.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لائحة الموسم الحالي تغيرت، كل ناد من حقه أن يطلب تحكيم أجنبي في جميع مبارياته بشكل طبيعي، ولكن بشرط أن يتم إخبار اتحاد الكرة قبلها بـ15 يوما، وتحمل النادي الطالب للتحكيم الأجنبي تكاليف الطاقم بالكامل" .

وأضاف: "فتح الباب لاستقدام حكام أجانب لمباريات في الدوري المصري خطوة للخلف، منحنا الثقة للحكام وحكام مباريات القمة الفترة الأخيرة من المصريين نجحوا وما عكر الصفو فقط تصريحات محمد عادل حكم مباراة القمة" .

وتابع: "فتح باب استقدام حكام أجانب يؤكد أن الحكام المصريين سيكونوا لمباريات الأندية الغلابة فقط في الدوري، لكونهم لن يستطيعون تحمل تكاليف الطاقم الأجنبي".


وختم حديثه قائلا: "فتح الباب لاستقدام حكام أجانب لمباريات الدوري المصري سيخلق الكثير من الأزمات خلال الفترة المقبلة".

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