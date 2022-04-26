الزمالك يكثف محاولاته للتعاقد مع رمضان صبحي بعد خروج بيراميدز من الكونفدرالية

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن آخر تحركات نادي الزمالك من أجل التعاقد مع رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، رمضان صبحي يرغب بشكل رسمي في الرحيل عن بيراميدز في الموسم المقبل وهو ما يعلمه مسئولو الزمالك وتأكدوا منه تمامًا.

وأوضح شبانة، الموسم الحالي سيكون الأخير لرمضان صبحي بين صفوف بيراميدز واللاعب يرغب في الرحيل ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد لعدة أسباب وعلى رأسها الضغوطات والانتقادات التي يتعرض لها ورغبته في التواجد بنادي جماهيري إلى جانب عدم تحقيقه أي بطولة منذ وجوده مع الفريق السماوي.

وأكمل شبانة، رمضان صبحي لديه عرضا من تركيا و آخر من الإمارات في الوقت الحالي بقيمة مالية أقل بكثير مما يحصل عليه في بيراميدز وتصل لـ30% مقارنة براتبه الذي يتقاضاه مع فريقه الحالي.

وأكمل، الزمالك بعد تأكيده برغبة رمضان صبحي في الرحيل أصبحت تلك الصفقة هي الأهم والأقوى له في الوقت الحالي.

وأتم شبانة، التواصل بدأ بالفعل بين أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة مع اللاعب ووكيله علي صقر من أجل حسم انتقال رمضان صبحي للزمالك.