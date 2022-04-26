محافظ جنوب سيناء: نعمل على دمج المجتمع المحلي ضمن منظومة إدارة المخلفات

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استمرار أبناء المحافظة من البدو العاملين ضمن الشركات الخاصة بإدارة منظومة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ حتى نهاية تعاقداتهم المبرمة مع المحافظة، دون المساس بهم.

وقال فودة إنه سيتم دمج المجتمع المحلي وأبناء المحافظة ضمن منظومة إدارة المخلفات بشرم الشيخ تحت إشراف شركة واحدة متخصصة في هذا المجال، بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ من أبناء المحافظة من البدو، بقاعة مركز العمليات وإدارة الأزمات بشرم الشيخ، في إطار الاستعداد لانعقاد مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ COP 27.

حضر الاجتماع اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، واللواء محمود السولية، القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، وحمدي عبد الحميد، مدير إدارة النظافة بمجلس مدينة شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ أن مدينة شرم الشيخ مدينة مميزة تتطلب تقديم خدمات نظافة متميزة تتناسب مع طبيعة المدينة السياحية، وضمن استعداد المدينة لمؤتمر التغير المناخي.

وأضاف أنه سيتم تطبيق منظومة مستدامة ومنتظمة على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط، وإدارة متكاملة للمخلفات بشرم الشيخ لا تقل عن المدن العالمية فى هذا المجال.

وطالب المحافظ الجميع بالتعاون والعمل يداً واحدة لظهور شرم الشيخ بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر العالمية.

وأشار المحافظ إلى أنه حريص على توفير فرص العمل لأهالي المحافظة وأبنائها، وتحسين مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسرة، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء صندوق يعتمد دخله علي الرسوم التي سيتم تحصيلها خلال سباقات الهجن بمضمار الهجن بشرم الشيخ بعد انتهاء تطويره يتم صرفها في مجال التعليم والصحة وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء البدو.

من جانبهم، أكد العاملون بالشركات من البدو تعاونهم التام مع الدولة متمثلة في الجهاز التنفيذي للمحافظة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمدينة، والعمل على الظهور بالمظهر المشرف أمام وفود العالم.

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