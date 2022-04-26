لاند روفر تكشف عن الجيل الثالث من رينج روفر سبورت في 10 مايو

أعلنت شركة "لاند روفر" أنه سيتم الكشف عن طراز "رينج روفر سبورت" الجيل الثالث الجديد بالكامل في 10 مايو المقبل، بعد أن استمر الجيل الثاني لمدة تصل إلى 9 سنوات كاملة بالأسواق العالمية.

بعد إطلاق رينج روفر Mk5 العام الماضي، سيتم الكشف عن الطراز الرياضي الأصغر والأكثر شهرة في جيله الثالث. تتعمد Land Rover استخدام عنصر الغموض وعدم الكشف عن تفاصيل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المنتظرة بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

من المرجح أن تحمل رينج روفر سبورت الكثير من لغة التصميم الخاصة بشقيقتها رينج روفر، خاصة وان العلامة التجارية تريد أن تبقى في المنطقة الآمنة التي ترضي عملائها فلا تتخلى عن ما يميزها، خاصة وأن مبيعات السيارة الأصغر حجمًا تتفوق على الطراز بالحجم الكامل تقريبًا بنسبة 2:1.

رينج روفر سبورت

تشير أحدث اللقطات التجسسية التي رصدتها عدسات المصورين إلى أنها ستبدو مشابهة للصور الحصرية التي سبق ونشرها موقع "موتور تريند" مع وجود الشبكة الهوائية في مكان أعلى من النسخة القياسية وترتيب المصابيح الأمامية LED في سوبرت بطريقة أرق من رينج روفر وأكثر تشابهًا مع Velar. وفي الوقت نفسه ، الشبكة السفلية في الجهة الأمامية تتميز بزاوية أكثر عدوانية من التصميم الأكثر بساطة وانسيابية لرينج روفر.

يوجد تغيير كبير في المصابيح الخلفية لسيارة رينج روفر الجديدة عن الطراز السابق ، حيث تم دمجها مع لوحة سوداء تصبح معتمة عندما لا تكون الأضواء مضاءة. مع أنابيب العادم المزدوجة المستطيلة ذات المظهر الرياضي الإضافي مقارنةً بسيارة رينج روفر.