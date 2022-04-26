مان سيتي ضد الريال.. التشكيل المتوقع لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية نحو ملعب الاتحاد في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة قمة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي أمام ريال مدريد:

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الوسط " زينيتشيكنو - روبن دياز - لابورت - ناثان آكي.

خط الوسط : رودريجو - برنادو سيلفا - كيفين دي بروين.

خط الهجوم : رياض محرز - رحيم ستيرلينج - جابرييل خيسوس.

تشكيل ريال مدريد المتوقع :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : مارسيلو - ميليتاو - ناتشو - كارفخال.

خط الوسط : توني كروس - كامافينجا - لوكا مودريتش - فالفيردي.

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد:

يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، لتحقيق فوزا عريضا على أرضه ووسط جماهيره، ووضع قدم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق مانشستر سيتي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف “ذهابا وإيابا”، بينما صعد ريال مدريد بعد الفوز على تشيلسي بخمسة أهداف مقابل أربعة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ريال مدريد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام كتيبة جوارديولا في مواجهة اليوم، تسهل في من مهمته لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 4 مايو المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويفقد فريق ريال مدريد خدمات نجمه البرازيلي كاسيميرو في مباراة اليوم، بسبب الإصابة.

ويلتقي المتأهل من مواجهتي مانشستر سيتي وريال مدريد، مع الفائز من مباراتي ليفربول وفياريال، في نهائي دوري أبطال أوروبا.