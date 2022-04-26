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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه سوهاج: 11 معدة تدخل الخدمة لرفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحي

صدى البلد

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بـ 11 معدة، لاستخدامها فى أعمال رفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحي، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.


وأضاف أنها تستخدم بهدف الحفاظ على نظافة الطرق بجوار المطابق والحفاظ على البيئة والصحة العامة والشكل الحضارى. 


وأشار إلى أن اطوال شبكات الصرف الصحى التى يتم تطهيرها بصفة دورية يبلغ طولها 1120 كيلو متر بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحى منها 90 كيلو متر شبكات صرف صحى بمركز طما و 139 كيلو متر شبكات بمركز طهطا و 93 كيلو متر شبكات بمركز جهينة و 136 كيلو متر شبكات بمركز المراغة هذا بالاضافة الى 278.6 كيلو متر شبكات بمركز سوهاج و206 كيلو متر شبكات بمركز أخميم وحى الكوثر و 107 كيلو متر شبكات بمركز جرجا و 70.4 كيلو متر شبكات بمركز البلينا.

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