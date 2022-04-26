على جمعة: خلق االله عكس صنع البشر في الكون.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الإنسان عندما يصنع شيئا، يصنعه عكس خلقة الله سبحانه وتعالى.



وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "صدى البلد"، أن الإنسان لو صنع مثلا التليفزيون، فإذا تدبرنا هذا الصنع وجدنا مجهود كبير قبل صناعة هذا الجهاز، لكن خلقة الله عكس هذا فالإنسان يرمي البذرة في الأرض فإذ بها تنبت شجرة والشجرة تخرج منها ثمرة تفيد الإنسان، وذلك كله بدون عناء.



واستشهد بقوله تعالى "قُلْ أَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ".

وذكر أن خلق الله يبدأ سهلا، وينتهي بأمر له قيمة وفائدة عالية، وصنعة الإنسان تبدأ بالصعب فتخرج شيئا بسيطا يمكن أن يعيش الناس بدونه.



https://www.youtube.com/watch?v=048Omjktgm4