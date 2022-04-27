«قومي المرأة» بـكفر الشيخ يختتم أمسياته الفنية الهادفة في مطوبس| صور

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ آخر أمسياته الرمضانية، بقرية برمبال التابعة لمركز مطوبس تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك بمناسبة ختام شهر رمضان الكريم، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الثقافة، وحضر الأمسية من فرع المجلس القومي للمرأة، كل من، ماجدة عمر و إيمان بشت، وشاهندا كمال وزينب بسيوني، واستهدفت 500 من السيدات والرجال والأطفال.



تضمنت الأمسية عروضاً فنية ثقافية تناولت الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تمت صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان «الأراجوز» والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الناس، كما شملت الأمسية اليوم إنشاداً دينياً وأغاني وطنية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وعلى هامش الأمسية، تم تنظيم ورشة للرسم والتلوين على وجوه الأطفال، ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القوي لتنمية الأسرة المصرية خلال شهر رمضان والاستفادة من فترات التجمع للمواطنين بالقرى المستهدفة فترة ما بعد صلاة التراويح.

IMG-20220427-WA0033

IMG-20220427-WA0031

IMG-20220427-WA0034

IMG-20220427-WA0032

IMG-20220427-WA0030

IMG-20220427-WA0027