مسلسل العائدون الحلقة 25.. مقتل أبو بكر البغدادي

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الخامسة والعشرون من المسلسل.، للفنان أمير كرارة، تصاعدا وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الخامسة والعشرون من المسلسل.

وخلال أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل العائدون، يتم قتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، وتضج القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية بخبر مقتله، بينما يفسر ضابط المخابرات المصرية نبيل (الفنان محمود عبد المغني) هذا الخبر بأن دور البغدادي قد انتهى، فتم التخلص منه، وأن التنظيم سيشهد شكلا جديدا.

وتشهد أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل العائدون، مقتل صديق علاء أو أبو عمر المجاهد (الفنان محمد عادل) برصاص تنظيم داعش، بسبب اعتراضه على سياسة التنظيم، وتحريض عناصر داعش على التمرد، فيتم التخلص منه أمام سياف (الفنان أحمد الأحمد).

ويقوم سياف بتدريب عناصر داعش على العمليات الإرهابية والرماية قبل توزيعهم على الدول المجاورة، ويتم إسناد مسئولية التصوير إلى علاء أو أبو عمر المجاهد.

مواعيد عرض مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً.

القنوات العارضة لمسلسل العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة

وكان باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل جزءا ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة".

ملخص أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة إلى منصة شاهد “عربياً”.