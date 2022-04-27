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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل أول إصابة بأنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر

الصين تسجل أول إصابة
الصين تسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالةH3N8 لدى البشر

سجلت السلطات الصحية في الصين، أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر، حسبما أفادت تقارير محلية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الإصابة سجلت لدى طفل بالغ 4 سنوات من العمر في مدينة تشوماديان بمقاطعة خنان بوسط الصين.

وأصيب الطفل بالفيروس في 5 أبريل الجاري نتيجة الاحتلاط بطير أليف، كما تم نقله إلى المستشفى في 10 أبريل بسبب تدهور حالته الصحية.

ولم يصب أي واحد من أفراد عائلة الطفل بالفيروس، حسب الوكالة.

وحسب التقييمات الأولية، فإن سلالة H3N8 ليست قادرة حتى الآن لإصابة البشر على نطاق واسع، وبالتالي لا يزال خطر وباء واسع النطاق منخفضا.

على جانب آخر، تقيم السلطات التي تكافح أحدث تفشي لفيروس كورونا بمدينة شنغهاي في الصين، أسوارا معدنية لتقييد حركة السكان.

وتم فرض الإغلاق على سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة في منازلهم، بينما يحاول المسؤولون احتواء أسوأ موجة لفيروس كورونا في المدينة حتى الآن.

كما وسعت السلطات في العاصمة بكين حملة التشخيص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا لتشمل 12 منطقة من أصل 16 في المدينة.

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