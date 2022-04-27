نشرة أخبار العالم|روسيا تقطع إمدادات الغاز عن دولتين أوروبيتين.. انفجارات تهز مدينة بيلجورود الروسية.. والسودان يعلن حصيلة ضحايا الاشتباكات الدموية غرب دارفور

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

روسيا تقطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا.. وإيطاليا تدرس تأميم مصفاة نفط روسية

تدرس إيطاليا تأميماً مؤقتاً لمصفاة (إيساب) النفطية المملوكة لشركة "لوك أويل" الروسية، كأحد خياراتها إذا فُرضت عقوبات على النفط الروسي، في حين أبلغت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" بولندا وبلغاريا أنها ستوقف إرسال الغاز إلى البلدين اعتبارا من الأربعاء.

خرق للعقد .. بلغاريا: روسيا أبلغتنا بوقف إمدادات الغاز اعتبارا من الغد

أعلنت وزارة الطاقة البلغارية، أن شركة جازبروم الروسية أخطرت البلاد بأنها ستوقف إمدادات الغاز إلى البلاد اعتبارا من غدا الأربعاء.

سلسلة انفجارات تهز مدينة بيلجورود الروسية على حدود أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام محلية في روسيا، بسماع دوي سلسلة انفجارات قوية في منطقة بيلجورود الروسية، قرب حدود أوكرانيا.

تفاصيل جديدة حول الاجتماع بين بوتين وجوتيرتش

على طاولة طويلة باعدت بين الطرفين، اجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حوالي ساعة، إذ ناقشا الوضع في أوكرانيا، وإجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال بماريوبول.

السودان يكشف حصيلة الاشتباكات الدموية في غرب دارفور

كشف السودان رسميا عن مقتل 201 شخص وإصابة 103 آخرين، فى مواجهات قبلية دموية وقعت يوم الأحد الماضي بمنطقة كرينك في غرب دارفور.

سوريا تتصدى لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم إسرائيلي في العاصمة دمشق، إذ سمع انفجارات في سمائها.

سوريا: مقتل 4 عسكريين وإصابة 3 آخرين في هجوم إسرائيلي قرب دمشق

أفادت وسائل إعلام محلية في سوريا، بمقتل 4 عسكريين وإصابة 3 آخرين، جراء الهجوم الإسرائيلي على محيط دمشق فجر الأربعاء.

زعيم كوريا الشمالية يصعد من تهديده النووي

صعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من لهجته النووية، متعهداً بتسريع تطوير أسلحة الدمار الشامل في البلاد ونشرها إذا تم انتهاك مصالح كوريا الشمالية.

البنتاجون يرد على عرض كوريا الشمالية صواريخ عابرة للقارات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تمثل تهديدا للأمن العالمي، وذلك بعدما تعهد الزعيم كيم جونج أون بتسريع وتيرة تطوير الترسانة النووية لبلاده، خلال عرض عسكري تضمن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات وأسلحة أخرى.

مستشار ترامب السابق يكشف عن خطأ «كارثي» لـ بايدن

انتقد مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون، قرار رئيس الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بدعم فكرة تقييد حق النقض في الأمم المتحدة بسبب "تجاوزات" روسيا.