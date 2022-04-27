العثور على تمثال حجري في غزة يعود لـ2500 عام قبل الميلاد.. شاهد

عرضت فضائية "يورونيوز" مقطع فيديو يرصد العثور على تمثال حجري في غزة يعود إلى 2500 عام قبل الميلاد.

أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية الاثنين اكتشاف تمثال حجري يعود تاريخه إلى 2500 عام قبل الميلاد في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم "اكتشاف تمثال حجري يرجع تاريخه إلى 2500 عام قبل الميلاد، في منطقة تلة الشيخ حمودة الأثرية بخان يونس" مشيرة إلى أن مواطنا عثر على التمثال أثناء عمله في أرضه الزراعية.

وأوضح المدير العام للآثار في الوزارة جمال أبو ريدة في تصريح صحافي أن "التمثال كنعاني ويعود للمعبودة الكنعانية (عناة) وهي إلهة الحب والجمال حسب الميثولوجيا والعقيدة الكنعانيتين".