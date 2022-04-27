أمريكية تطعن كلب بيتبول هاجم ابنتها الرضيعة.. صور

تعرضت أم أمريكية لصدمة عندما رأت كلب بيتبول يمسك بساق طفلتها الرضيعة في محاولة للاعتداء عليها.

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية فإن الأم طعنت الكلب عندما فشلت في إبعاده عن ساق صغيرتها.

وعلقت الأم من مدينة بيكو ريفيرا في جنوب شرق مقاطعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا على الهجوم الوحشي، قائلة: «حاولت الأم في البداية إبعاد الكلب عن طفلتي، لكن عندما لم ينجح ذلك ، أمسكت بشفرة وطعنته».

ورغم إصابة الأم التي كانت تدافع عن ابنتها البالغة من العمر عاماً واحداً في وجهها إلا أنها قتلت الكلب، منوهة بأنه لم يكن أمامها حل آخر.

وأضافت الأم الأمريكية: «دخلت المطبخ وعندها (رأيت) ... ابنتاي وابني على الأرض يحاولان إخراج الكلاب، أسرعت وشاهدت ما حدث، وكان علي أن أطعن الكلب ... كان علي أن أفعل ذلك، فإما هو أو ابنتي وأنا اخترت ابنتي».

من جانبه، علقت مونيكا سانشيز، عمدة بيكو ريفيرا، في بيان: «شعرت بالرعب والفزع مثل كثيرين آخرين هذا الصباح من أنباء الهجوم غير المبرر على طفلة تبلغ عاماً واحداً من كلب العائلة، وأود أن أتقدم بأحر التعازي للأسرة وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للطفلة وأفراد الأسرة المصابين».