أخبار التكنولوجيا| تغريدة من عام 2017 تكشف رغبة إيلون ماسك في شراء تويتر.. جوجل تطرح الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 13

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مقابل بيع تويتر لـ"إيلون ماسك".. جاك دورسي سيحصل على 978 مليون دولار لهذا السبب



يتوقع المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر Twitter، جاك دورسي Jack Dorsey، أن يربح 978 مليون دولار، في حال إنهاء إيلون ماسك "استحواذه العدائي" على "تويتر"، بعدما فاز الملياردير الأمريكي، يوم الأثنين الماضي، باتفاق لشراء منصة التواصل الاجتماعي مقابل صفقة قيمتها 44 مليار دولار، والتي سيستغرق تنفيذها عدة أشهر.

شاومي تطلق هاتف"بوكو" للألعاب Poco F4 GT بإمكانيات خارقة.. وهذه مميزاته



أطلقت شركة شاومي، أحدث هواتف سلسلة بوكو في الأسواق العالمية، ويتميز هاتف Poco F4 GT، مواصفات وأداء أعلى مع تصميم أفضل لعشاق الألعاب.

توصل إيلون ماسك Elon Musk، إلى ابرام صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر Twitter الأمريكية، في عملية استحواذ ستمنح أغنى رجل في العالم السيطرة الكاملة على منصة التواصل الاجتماعية التي تضم أكثر من 200 مليون مستخدم.

تعمل شركة ون بلس One Plus، المصنعة للهواتف الذكية الصينية على تطوير هاتف جديد مميز بمواصفات وإمكانيات قوية ضمن فئة الهواتف المتوسطة التي تستهدف المستخدمين من الشباب.

قامت شركة جوجل Google، كعادة بأحداث ضجة كبيرة حول إصدار نظامها التتشغيلي الجديد في هذا الوقت من كل عام، حيث أطلقت عملاقة التقنية الأمريكية، الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل المرتقب أندرويد 13 الذي يعد متاحًا للاختبار حاليا لمجموعة محددة من الهواتف الذكية.