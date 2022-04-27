ضرورة فهم القرآن الكريم.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي باحتفالية ليلة القدر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بمركز المنارة بالتجمع الخامس بعزف السلام الجمهورى وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى .



الرئيس السيسي: أتطلع لرؤية جيل واعد من شباب العلماء والأئمة المفكرين



رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بضيوف مصر الأعزاء، مهنئا حفظة كتاب الله عز وجل من مصر ومن مختلف دول العالم من الأبناء الفائزين بمسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ28.

وتابع أنه يجب ضرورة فهم معالم القرآن الكريم التي تدعو إلى مصلحة البشرية جمعة، معقبا: “لا يفوتني فى تلك المناسبة الكريمة أن أتوجه بالتحية للعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف”، متطلعا إلى رؤية جيل واعدا من شباب العلماء والأئمة المفكرين.

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة فهم القرآن الكريم ومقاصده السامية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، شعب مصر العظيم وكافة الشعوب العربية والإسلامية فى تلك الليلة المباركة التى أنزل الله تعالى فيه القرآن



السيسي: علينا ان نستلهم من ليلة القدر المباركة روح الإخلاص لله في جميع أعمالنا

قال الرئيس السيسي، إن هدفنا الرئيسي هو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب، وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة، وحجم التحديات من جهة أُخرى.

وأضاف السيسي خلال كلمته أثناء احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، قائلاً: "وفي هذا السياق فإنني أدعوكم جميعاً لنواصل بقوة معاً، بناء مستقبل هذا الوطن في ظل فهم مستنير لمقاصد الدين وعظمته وسماحته.

السيسي داعياً: نسأل الله أن يعيننا على العمل الدؤوب من أجل وطننا الغالي

اختتم الرئيس السيسي كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بالدعاء قائلاً: "أتوجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يُسدد خُطانا على طريق الخير والبناء .. وأن يمدنا بمزيد من قوة الإيمان والإرادة ويقظة الضمير الأخلاقي والإنساني في جميع جوانب الحياة".

وأضاف الرئيس قائلاً: "نسأل الله أن يعيننا على العمل الدؤوب من أجل وطننا الغالي، ومن أجل الأجيال الحالية والمستقبلية .. ونسأل الله تعالى أن يُكلل عملنا وجهدنا بالنجاح والتوفيق .. إنه نعم المولى ونعم النصير".

وتابع: "كل عام وحضرتكم بخير .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

