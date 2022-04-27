بالأرقام.. إنجازات محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره فياريال الإسباني اليوم، على ملعب الأنفيلد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح، إلى الفوز والتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل يسعى فريق فياريال الإسباني إلى تحقيق نتيجة إيجابية تًسهل مهمته في مباراة الإياب من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بتشكيل مكون من:.

تشكيل ليفربول ضد فياريال

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: تياجو - فابينيو - نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز

وتأهل نادي ليفربول الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء بنفيكا البرتغالي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.

بينما صعد نادي فياريال الى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

أرقام وإحصائيات محمد صلاح في دوري الأبطال

- لعب مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا 52 مباراة، سجل خلالهم 34 هدفا.

- لعب هذا الموسم 8 مباريات، سجل 8 أهداف، وسجل 6 أهداف هذا الموسم خارج ملعبه.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع من ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا العام برصيد 8 أهداف، بينما يأتي في الصدارة كريم بنزيما لاعب ريال مدريد برصيد 14 هدفا.

1- كريم بنزيما، ريال مدريد، 14 هدف.

2- ليفاندوفسكي، بايرن ميونيخ، 11 هدف.

3- محمد صلاح، ليفربول، 8 أهداف.

4- أرنوت دانجوما، فياريال، 6 أهداف.

5- رياض محرز، مانشستر سيتي، 6 أهداف.

6- فيرمينو، ليفربول، 5 أهداف.

7- رودريجو، ريال مدريد، 3 أهداف.

8- لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

9- جابريل جيسوس، مانشستر سيتي، 3 أهداف.

10- ساديو ماني، ليفربول، 3 أهداف.

وبإمكان محمد صلاح أن يتخطى رقم ليفاندوفيسكي في مباراتي فياريال في نصف النهائي، وذلك بعدما ودع الأخير البطولة في الدور الماضي على يد فريق الغواصات الصفراء.