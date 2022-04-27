عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأرقام.. إنجازات محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

صلاح
صلاح

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره فياريال الإسباني اليوم، على ملعب الأنفيلد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح، إلى الفوز والتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل يسعى فريق فياريال الإسباني إلى تحقيق نتيجة إيجابية تًسهل مهمته في مباراة الإياب من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بتشكيل مكون من:.

تشكيل ليفربول ضد فياريال

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: تياجو - فابينيو - نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز

وتأهل نادي ليفربول الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء بنفيكا البرتغالي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.

بينما صعد نادي فياريال الى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

أرقام وإحصائيات محمد صلاح في دوري الأبطال 

- لعب مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا 52 مباراة، سجل خلالهم 34 هدفا.
- لعب هذا الموسم 8 مباريات، سجل 8 أهداف، وسجل 6 أهداف هذا الموسم خارج ملعبه.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع من ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا العام برصيد 8 أهداف، بينما يأتي في الصدارة كريم بنزيما لاعب ريال مدريد برصيد 14 هدفا.

1- كريم بنزيما، ريال مدريد، 14 هدف.

2- ليفاندوفسكي، بايرن ميونيخ، 11 هدف.

3- محمد صلاح، ليفربول، 8 أهداف.

4- أرنوت دانجوما، فياريال، 6 أهداف.

5- رياض محرز، مانشستر سيتي، 6 أهداف.

6- فيرمينو، ليفربول، 5 أهداف.

7- رودريجو، ريال مدريد، 3 أهداف.

8- لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

9- جابريل جيسوس، مانشستر سيتي، 3 أهداف.

10- ساديو ماني، ليفربول، 3 أهداف.

وبإمكان محمد صلاح أن يتخطى رقم ليفاندوفيسكي في مباراتي فياريال في نصف النهائي، وذلك بعدما ودع الأخير البطولة في الدور الماضي على يد فريق الغواصات الصفراء.

ليفربول فياريال دوري ابطال أوروبا صلاح احصائيات صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

وفاة مدرب شباب الاتحاد السكندري بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

الإعدام شنقًا للمتهمتين الأولي والثالثة في قضية "مذبحة المرج "

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

الأول على المكفوفين بمسابقة القرآن العالمية: تكريم الرئيس سيظل وساما على صدري

المتسابق النيجيري: تكريم الرئيس السيسي شرف.. ومصر بلد الكبار في كل العلوم

بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 44 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس رحلات

تحذير عاجل .. الإغلاق وغرامة 2000 جنيه عقوبة التلاعب فى مواصفات الخبز

مدبولي:تقرير البنك الدولي بشأن ارتفاع الأسعار يستدعي أن نتجهز لمواجهة الأزمة العالمية

متسابق جزر القمر: اعتدت على المراكز الأولى في حفظ القرآن الكريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون حشوه بالدنانير| قصة كعك العيد.. كيف تم اكتشافه وأول من أكله؟

تحذير هام ونصيحة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة؟

بعد مسلسل الفرص الضائعة.. هل ضمن مانشستر سيتي التأهل أم يفعلها بنزيما ورفاقه؟

مسيحية عشقت الأذان وقراءة القرآن.. قصة سناء جميل مع صوت المسجد المجاور

فيديو

ميكروفون ألماظ ودفاع مستميت عن سعد لمجرد .. ماذا قالت سلمى رشيد لياسمين عز "فيديوجراف"

اعتزلت بسبب حملة ممنهجة.. تامر عبد المنعم يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل

قرارات وتكليفات السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ