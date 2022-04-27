طريقة تحضير سلطة الرنجة بمذاق جيد

قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقعالتواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل سلطة الرنجة .
سلطة الرنجة..
* المكونات:
- 1 رنجة كبيرة
- 2حبة خيار.
- بصلة مقطعة شرائح رقيقة.
- نصف كوب من الزيتون الأسود.
- نصف كوب من البصل الأخضر المفروم.
- ملعقتين كبيرتين طحينة.
- ملعقة كبيرة زيت زيتون.
عصير ليمونة ومعلقة خل
* طريقة التحضير:
-هاتى طاسة وحطى فيها معلقتين زيت واول ما يسخنو حطي فيها الرنجة وقلبيها لعى الوجه التانى بعد دقيقتين لكل جانب إلى أن يفصلالجلد عن اللحم .
- نظفي الرنجة و ينتشل عنها الجلد و الأشواك .
- تقطع إلى قطع صغيرة، ثم يضاف إليها الزيتون، البصل، الخيار و البصل الأخضر.
- ضيفي الطحينة و الزيت والليمون والخل و يقلب الكل جيدًا .
- تقدم باردة ثم تناوليها مع عائلتك وبالهنا والشفا.