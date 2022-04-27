طريقة تحضير سلطة الرنجة بمذاق جيد

قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقعالتواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل سلطة الرنجة .





سلطة الرنجة..





* المكونات:

- 1 رنجة كبيرة

- 2حبة خيار.

- بصلة مقطعة شرائح رقيقة.

- نصف كوب من الزيتون الأسود.

- نصف كوب من البصل الأخضر المفروم.

- ملعقتين كبيرتين طحينة.

- ملعقة كبيرة زيت زيتون.

عصير ليمونة ومعلقة خل





* طريقة التحضير:

-هاتى طاسة وحطى فيها معلقتين زيت واول ما يسخنو حطي فيها الرنجة وقلبيها لعى الوجه التانى بعد دقيقتين لكل جانب إلى أن يفصلالجلد عن اللحم .

- نظفي الرنجة و ينتشل عنها الجلد و الأشواك .

- تقطع إلى قطع صغيرة، ثم يضاف إليها الزيتون، البصل، الخيار و البصل الأخضر.

- ضيفي الطحينة و الزيت والليمون والخل و يقلب الكل جيدًا .

- تقدم باردة ثم تناوليها مع عائلتك وبالهنا والشفا.