"ميتا" تفتتح أول متجر لبيع أجهزة الواقع الافتراضي.. تفاصيل

كشفت شركة ميتا Meta، التي كانت تعرف سابقا اسم فيسبوك، عن افتتاح أول منفذ تجزئة في محاولة لبيع سماعات الواقع الافتراضي Oculus للمستهلكين وتسويق فكرتها عن الواقع المعزز "ميتافيرس metaverse" حسبما أعلنت الشركة يوم الإثنين.

ووفقا لما ذكرته وكالة "cnbc"، سيحتوي متجر "ميتا" الجديد على مناطق تجريبية، حيث يمكن للأشخاص تجربة نظارات الواقع الافتراضي Oculus، من بين منتجات أخرى مثل التطبيقات والألعاب التي تعمل عليها.

"ميتا" تفتتح أول متجر لبيع أجهزة الميتافيرس للواقع الافتراضي

وسيتم افتتاح المتجر الفعلي المسمي "ميتا ستور Meta Store"، يوم 9 مايو في حرم الشركة في بيرلنجيم بكاليفورنيا.

وأوضحت شركة "ميتا" إنها كرست حوالى 10 مليارات دولار على مدار العام المقبل لبناء "ميتافيرس"، وهو عالم افتراضي يعتقد الرئيس التنفيذي للشركة "مارك زوكربيرج"، أنه سيصبح معيارا أكثر تطورا للعمل والتواصل الاجتماعي والألعاب، ولكن لاتزال عملاقة التواصل الأمريكية على بعد سنوات من تحقيق هذا الهدف.

"ميتا" تفتتح أول متجر لبيع أجهزة الميتافيرس للواقع الافتراضي

وسيتمكن العملاء من شراء سماعة الرأس Quest 2 والملحقات وأجهزة الدردشة المرئية عبر متجر "ميتا ستور"، وستكون نظارات الشركة الذكية Ray-Ban Stories متاحة للتجربة ولكن شراؤها سيظل معلقا فقط عبر الطلب على موقعها على الويب.



وقالت شركة "ميتا" المالكة لمنصة فيسبوك: "هدفنا من "ميتا ستور" هو أن نظهر للناس ما هو ممكن مع منتجاتنا اليوم، مع إعطاء لمحة عن المستقبل مع ظهور "ميتافيرس"، ونأمل أن نزيل الغموض عن هذا المفهوم قليلاً في هذه العملية".