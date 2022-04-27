الزراعة : المرور على أراضي القمح بالمحافظات لرصد الحالات المرضية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر مارس الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إنه فيما يتعلق برصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية و الخضر و الفاكهة، تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة وجدت حالات مرضية فردية تم التعامل معها، فضلا عن المرور علي محاصيل الفاكهة المختلفة:الموز-الزيتون-الموالح-الجوافة-المانجو-الخوخ-التفاح-الكمثري، بمحافظات البحيرة والإسماعيلية والقليوبية ومنطقة وادي النطرون للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية.

وأوضح مدير المعهد انه تم أيضا المرور على زراعات القمح بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية، فضلا عن المرور على زراعات بنجر السكر بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للأمراض، كذلك المرور علي محاصيل الفول البلدي بمحافظات مصر المختلفة، والمرور ايضا على محافظات (المنيا – أسيوط–الاسماعيليه-الشرقية -المنوفية – الغربيه –الدقهليه-البحيرة - كفر الشيخ-القليوبية -النوبارية) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر)الفراولة- البطاطس-الطماطم-الفلفل-الباذنجان-الخيار -البسلة -الفاصوليا -اللوبيا، والمرور على زراعات محصول البصل بمحافظات الدقهلية ودمياط لرصد الحالة المرضية بها وإعطاء التوصيات الفنية للأمراض المتواجدة.

وفيما يتعلق بالنشاط البحثي للمعهد، اوضح خليل انه تم نشر عدد 5 بحوث بمجلات علمية دولية، كذلك تم تنفيذ (35 ) مدرسة حقلية في المحاصيل الشتوية لمحافظات مصر المختلفة، زتنفيذ (8) ندوات إرشادية عن فحص العفن الهبابي في المانجو في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن النشاط الارشادي للمعهد.

وبالنسبة للنشاط الإنتاجي والخدمي للمعهد، أشار مدير المعهد، انه تم فحص عدد ( 368 ) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، فضلا عن فحص عدد ( 41 ) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، كذلك الإشتراك فى أعمال ( 22 ) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، وفحص عدد ( 38 ) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وشراء عدد ( 10جم ) نانور سيليكا قسم حصر وتقسيم الفطريات، كذلك تعريف عدد ( 1 ) عزلة فطرية قسم حصر وتقسيم الفطريات، وشراء عدد ( 2 ) كجم ميكرويزا، وعدد ( 1 ) عزلة بكتيرية قسم البكتيريا، فضلا عن تحليل انزيمات بالمعمل المركزى، وفحص عدد ( 26 ) طردا بها تقاوي بذور مختلفة