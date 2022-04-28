رئيس محكمة النقض يهنئ السيسي وقيادات الدولة بحلول عيد الفطر

أرسل المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ببرقية تهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئیس جمهورية مصر العربية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ورئيس الوزراء ووزير الأوقاف ورئيسي مجلس الشعب والشيوخ وروساء الهيئات القضائيةووزير العدل ومفتي الجمهورية بحلول عيد الفطر المبارك .

وتضمنت البرقية "يطيب لي والسادة القضاة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر أن أبعث لفخامتكم بأجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فخامتكم والشعب المصرى العظيم بالخير واليمن والبركات ، وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالي والأمةالعربية والإسلامية .