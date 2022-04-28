مجدي عبد الغني: الأهلي يقدم مستوى متواضعا وعشوائيا

علق الإعلامي مجدي عبد الغني علي مباراة الأهلي أمس الأربعاء.

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه علي تويتر"الكلام عن إن الإجهاد سبب مستوي الأهلي المتواضع في الدوري "حجة بايخة" ومش مقنعة.. ياريت ندور علي الأسباب الحقيقية بدري بدري لو مش عايزين الدوري يضيع للموسم التاني علي التوالي".

وأضاف عبد الغني "الأهلي يقدم مستوي متواضع وعشوائي والقائم ينقذه من الهزيمة" .

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش التعادل السلبي أمام الأهلي فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات منافسات الجولة الـ16 من الدوري الممتاز للموسم الحالي.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 32 فى المركز الثاني ، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 19 نقطة فى المركز الـ11.

بيراميدز يخسر على يد سيراميكا كليوباترا

وفي الوقت ذاته خسر فريق بيراميدز على يد نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف سجله محمد إبراهيم في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

الأهلي يقدم مستوي متواضع وعشوائي والقائم ينقذه من الهزيمة pic.twitter.com/WyN4hCkgum — Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) April 27, 2022