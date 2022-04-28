شاهد.. أحدث ظهور لحكيم على السوشيال ميديا

نشر المطرب الشعبى حكيم، صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

وعلق حكيم “ مساء الفل عليكم ”.

و طرح المطرب حكيم أغنية وطنية جديدة بمناسبة احتفالات ذكرى تحرير سيناء، وشاركها للجمهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب حكيم: “راية ونسر علمك يا مصر مرفوع بنصر بعون الله.. كل سنة وجيش مصر في انتصارات”.

وطرح حكيم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "كله راح"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات صلاح مندى، وألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، وميكساج وماستر أحمد جودة، وتخطت الأغنية ال١٠٠ الف مشاهدة بعد ساعات من طرحها.



ونشر حكيم البرومو الرسمي لأغنية "كله راح" وعلق عليها قائلا: "قريبا كله راح"، كما اقتصر البرومو التشويقي على كلمة واحدة فقط وهي زمان.