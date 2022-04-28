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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا تانية الحلقة الـ26.. وفاء صادق تفضح فراس سعيد في ڤيديو لايڤ

دنيا تانية
دنيا تانية

شهدت أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل “دنيا تانية” العديد من التفاصيل المشوقة.

 

قامت وفاء صادق، بتغيير كالون الفيلا، لزوجها فراس سعيد، بعدما قال لها ان تُسقط الجنين وهي رفضت.

وذهب فراس إلى الفيلا، وهددها انه سوف يجعلها تندم على ما فعلت.

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وقامت وفاء صادق، بتصوير ڤيديو لايڤ لها وهي تقول انها متزوجة منه وانه يريدها ان تسقط الجنين وان المسؤولية كاملة تقع عليه إن حدث اليها شيئاً.

وكانت ليلى علوي قد طردت وفاء صادق من الشركة بعدما علمت بخيانتها لها وزواجها من طليقها.

بينما طلب المدرس يد ولاء الشريف والتقدم لها ومقابلة أهلها.

 

دنيا تانية وفاء صادق فراس سعيد ليلى علوي ولاء الشريف

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