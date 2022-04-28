الطيار غير مدخن .. مصادر: تقارير غربية غير دقيقة بشأن تحطم طائرة مصر للطيران عام 2016 بسبب سيجارة

نشرت وسائل إعلام غربية، خلال الساعات الماضية، تقارير صحفية تلوح خلالها أن طائرة مصر للطيران رقم MS804، التي تحطمت فوق البحر المتوسط عام 2016، سبب سقوطها وتحطمها إشعال الطيار سيجارة داخل قمرة القيادة.

وقالت وسائل الإعلام الغربية، التي نشرت تقارير تزعم أنه نقلا عن تحريات حديثة للسلطات الفرنسية في ملف الطائرة المنكوبة، إن سبب الحريق هو إشعال سيجارة من الطيار داخل قمرة القيادة، في الوقت الذي تزامن معه تسرب للأكسجين من قناع مساعد الطيار، مما أدى إلى نشوب حريق تسبب في سقوط الطائرة المنكوبة.

وبحسب مصادر مقربة من الطيار وقائد طائرة مصر للطيران المنكوبة الرحلة رقم MS804، والتي سقطت فوق البحر المتوسط، خلال رحلتها العائدة من مطار شارل ديجول في باريس إلى مطار القاهرة، أكدت أن الطيار كان غير مدخن على الإطلاق لأي أنواع من السجائر، مشيرا إلى أن التقارير الغربية المنشورة بعدة مواقع أجنبية تعد غير دقيقة وغير منطقية وتنافي التحقيقات.

وأوضحت المصادر، في تصريحاتها ل "صدى البلد"، أن هذه التكهنات التي تزعم بها وسائل الإعلام الغربية تتنافي وتتعارض مع تحقيقات النيابة العامة المصرية، والتي خلصت تحرياتها إلى وجود آثار مواد متفجرة على أجزاء الطائرة وأشلاء الضحايا.

وأشارت المصادر، إلى أن ملف الحادثة بالكامل مازال قيد التحقيقات من النيابة العامة ولم يغلق الملف بعد، وهي الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار أي تقارير رسمية حول التحقيقات، أما عن تدخين الطيار فكان غير مدخن على الإطلاق.

وكانت طائرة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران من طرار إيرباص A320، أقلعت من مطار شارل ديجول في باريس باتجاه مطار القاهرة في مايو عام 2016، برحلة رقم MS804، لكنها سقطت في البحر المتوسط، على ارتفاع 37000 قدم، وكان على متنها 66 شخصا لقوا مصرعهم جميعا بينهم 15 مواطنا فرنسيا.

وأثارت الحادثة حينها تكهنات كثيرة، وتعددت أسباب الحادث التي خلصت تقاير الخبراء في مصر وفرنسا حوله إلى اشتعال حريق داخل قمرة القيادة قبل سقوط الطائرة بدقائق، وذلك من خلال تحليل الصندوق الأسود، ولكن لم يتضح ما هو سبب الحريق حتى الآن، إلى أن تحريات النيابة المصرية أثبتت وجود أثار وبقايا متفجرة على أشلاء ضحايا الطائرة المنكوبة.