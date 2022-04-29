درجات الحرارة وصلت 46 .. موجة حر خانقة تضرب الهند وباكستان..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تضرب موجة حر قياسية الهند وباكستان متسببة بانقطاع الكهرباء ونقص المياه عن ملايين من الأشخاص المتوقع أن يواجهوا القيظ بوتيرة متزايدة في المستقبل، وفقًا لخبراء التغير المناخي.

اقتربت درجة الحرارة في نيودلهي من 46 درجة مئوية أمس الخميس ويتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة الشديدة خمسة أيام أخرى في شمال غرب ووسط الهند وحتى نهاية الأسبوع في الشرق، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الهندية.

لجأت مناطق في ولايات راجاستان وغوجارات وأندرا براديش إلى تقنين الكهرباء في المصانع لخفض الاستهلاك بسبب نقص الفحم.

وأبلغت عدة مناطق في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة عن انخفاض في إمدادات المياه سيزداد سوءاً حتى هطول الأمطار الموسمية السنوية في حزيران/يونيو وتموز/يوليو.